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4 апреля 2018, 12:14



Александр Симановский: «Мы не должны допустить рост тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами».

Краевое министерство экологии и рационального природопользования разработало проект закона «О регулировании отдельных отношений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Красноярского края». В нем расписаны полномочия органов власти, функции региональных операторов и порядок их взаимодействия. Проект закона будет рассмотрен в первом чтении на сессии Законодательного собрания. Комментируя тему обращения с твердыми коммунальными отходами, депутат Законодательного собрания, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский сказал: «Возникают проблемы как у нас в крае, так и в целом по стране. Согласно федеральному закону мы должны провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов до мая этого года. Но мы считаем этот вопрос преждевременным и предлагаем в Государственной Думе и Совете Федерации перенести этот срок на 2019 год. Сегодня территории не готовы к конкурсным процедурам. Конечно, есть желающие заниматься мусором в городах — там, где это выгодно. Однако первые три конкурса, которые прошли в Канске, Зеленогорске и Лесосибирске, выявили мошеннические действия. Фирмы представили поддельные банковские документы, и по обращению министерства сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изменения в федеральном законодательстве привели к тому, что ответственность за сбор мусора (а это оборудование площадок, установка баков) возложена на муниципалитеты, то есть на бюджет. Сельским территориям это невыгодно. Для них должна быть отдельная программа на уровне Федерации, и госбюджет должен выделять на это деньги. Потому что если тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в городах может увеличиться ненамного, то по районам он может вырасти в разы. Мы не должны этого допустить». Александр Симановский отметил, что будет обсуждать этот вопрос в профильном комитете Государственной Думы.

Просмотров:174 Согласно Федеральному закону № 89 регионы переходят на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Власти субъектов РФ организуют работу в этой области, а транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО проводят региональные операторы. Делать это они будут в соответствии с региональной программой и территориальной схемой обращения с отходами. Согласно схеме край поделен на 19 зон, в каждой из которых будет осуществлять свою деятельность региональный оператор, выбранный на конкурсной основе. Он в свою очередь будет заключать договоры с операторами, которые занимаются перевозкой отходов, владеют полигонами для захоронения и т. д.Краевое министерство экологии и рационального природопользования разработало проект закона «О регулировании отдельных отношений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Красноярского края». В нем расписаны полномочия органов власти, функции региональных операторов и порядок их взаимодействия. Проект закона будет рассмотрен в первом чтении на сессии Законодательного собрания.Комментируя тему обращения с твердыми коммунальными отходами, депутат Законодательного собрания, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский сказал: «Возникают проблемы как у нас в крае, так и в целом по стране. Согласно федеральному закону мы должны провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов до мая этого года. Но мы считаем этот вопрос преждевременным и предлагаем в Государственной Думе и Совете Федерации перенести этот срок на 2019 год. Сегодня территории не готовы к конкурсным процедурам. Конечно, есть желающие заниматься мусором в городах — там, где это выгодно. Однако первые три конкурса, которые прошли в Канске, Зеленогорске и Лесосибирске, выявили мошеннические действия. Фирмы представили поддельные банковские документы, и по обращению министерства сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изменения в федеральном законодательстве привели к тому, что ответственность за сбор мусора (а это оборудование площадок, установка баков) возложена на муниципалитеты, то есть на бюджет. Сельским территориям это невыгодно. Для них должна быть отдельная программа на уровне Федерации, и госбюджет должен выделять на это деньги. Потому что если тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами в городах может увеличиться ненамного, то по районам он может вырасти в разы. Мы не должны этого допустить».Александр Симановский отметил, что будет обсуждать этот вопрос в профильном комитете Государственной Думы.