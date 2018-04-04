Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 апреля 2018, 12:51



Завтра норильчан ждет сильная метель, штормовое предупреждение объявят уже сегодня с 19 часов.

Такая погода продержится в городе в течение суток, уже в ночь с 5 на 6 апреля метель стихнет, ветер сменит направление на западный, потом на юго-западный, температура резко понизится до -20-25 градусов.

Просмотров:155 Очередной циклон приближается к Норильску с юго-запада, он принесет ветер, достигающий 23-28 метров в секунду, и повышение температуры до -5-10 градусов, а местами - и до -2-3 градусов.Такая погода продержится в городе в течение суток, уже в ночь с 5 на 6 апреля метель стихнет, ветер сменит направление на западный, потом на юго-западный, температура резко понизится до -20-25 градусов.