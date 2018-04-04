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4 апреля 2018, 12:52



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за март.

Талнахская обогатительная фабрика отработала по переработке на 123%, перевыполнив все показатели по металлам в концентратах для заводов. С выполнением своих показателей отработал и медный завод, как по черновой и электролитной меди, так и по металлам платиновой группы в платиновом концентрате. Перевыполнил свои показатели в марте и Надеждинский металлургический завод: там производство никеля в файнштейне выплавленном и его отгрузка в Дудинку выполнены на 115%. Если подводить итог по работе Заполярного филиала в целом за первый квартал, отметил Владислав Стешенко, то невыполнение планов отмечается лишь по содержанию металлов в добытой руде. Это отставание погашается за счет тех остатков руды и концентратов, которые перешли с прошлого года, таким образом готовую продукцию удается выдавать в запланированном объеме. Остальные переделы Заполярного филиала компании - транспортники, железнодорожники, строители, ремонтники и цементный завод - отработали, как обычно, без замечаний. В марте была закончена реконструкция подъемной машины на руднике «Таймырском». Сейчас там в тестовом режиме идет подъем руды в обычном объеме. На Талнахской обогатительной фабрике произвели переходящий 4-суточный ремонт, начавшийся еще в конце февраля, когда на полную перефутеровку была остановлена мельница полусамоизмельчения (МПСИ) - эта операция производится дважды в год. Там же проводили ремонт и замену лент на основных конвейерах № 1 и № 3. Параллельно с ТОФ останавливали и НМЗ, где проводился ремонт оборудования обеих технологических линий в плавильном цехе № 1. Также на «Надежде» была запущена в работу после реконструкции электропечь (ОЭП-1). На медном заводе в марте провели восьмисуточный ремонт анодной печи № 3. «В апреле серьезных ремонтов не планируется, так как основная задача до наступления в мае межнавигационной паузы на Енисее - отдать максимальные объемы файнштейна для Кольской ГМК. В апреле и первой половине мая наша основная задача – это максимальное производство и минимум ремонтов», - сообщил начальник производственного управления ЗФ. Завершая брифинг, Владислав Стешенко добавил, что в марте на предприятиях Заполярного филиала обошлось без несчастных случаев.

Просмотров:129 По словам начальника производственного управления Заполярного филиала Владислава Стешенко, в прошлом месяце горняки, как суммарно, так и каждый рудник по отдельности, свои физические объемы по добыче руды выполнили. Однако все они, кроме рудника «Маяк», не справились с показателем по никелю в добытой руде. Кроме того, с показателем по меди в добытой руде не справились рудники «Октябрьский» и «Комсомольский». Такая тенденция, когда по добытой руде показатели в плюсе, а планы по металлам в ней не выполняются, отмечается с начала года. В связи с этим, как пояснил спикер, в апреле заложены графики работ с погашением этого отставания, на рудниках организованы дежурства, которые в течение всего месяца будут проводиться круглосуточно.Талнахская обогатительная фабрика отработала по переработке на 123%, перевыполнив все показатели по металлам в концентратах для заводов. С выполнением своих показателей отработал и медный завод, как по черновой и электролитной меди, так и по металлам платиновой группы в платиновом концентрате. Перевыполнил свои показатели в марте и Надеждинский металлургический завод: там производство никеля в файнштейне выплавленном и его отгрузка в Дудинку выполнены на 115%.Если подводить итог по работе Заполярного филиала в целом за первый квартал, отметил Владислав Стешенко, то невыполнение планов отмечается лишь по содержанию металлов в добытой руде. Это отставание погашается за счет тех остатков руды и концентратов, которые перешли с прошлого года, таким образом готовую продукцию удается выдавать в запланированном объеме. Остальные переделы Заполярного филиала компании - транспортники, железнодорожники, строители, ремонтники и цементный завод - отработали, как обычно, без замечаний.В марте была закончена реконструкция подъемной машины на руднике «Таймырском». Сейчас там в тестовом режиме идет подъем руды в обычном объеме. На Талнахской обогатительной фабрике произвели переходящий 4-суточный ремонт, начавшийся еще в конце февраля, когда на полную перефутеровку была остановлена мельница полусамоизмельчения (МПСИ) - эта операция производится дважды в год. Там же проводили ремонт и замену лент на основных конвейерах № 1 и № 3. Параллельно с ТОФ останавливали и НМЗ, где проводился ремонт оборудования обеих технологических линий в плавильном цехе № 1. Также на «Надежде» была запущена в работу после реконструкции электропечь (ОЭП-1). На медном заводе в марте провели восьмисуточный ремонт анодной печи № 3.«В апреле серьезных ремонтов не планируется, так как основная задача до наступления в мае межнавигационной паузы на Енисее - отдать максимальные объемы файнштейна для Кольской ГМК. В апреле и первой половине мая наша основная задача – это максимальное производство и минимум ремонтов», - сообщил начальник производственного управления ЗФ.Завершая брифинг, Владислав Стешенко добавил, что в марте на предприятиях Заполярного филиала обошлось без несчастных случаев.