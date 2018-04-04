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4 апреля 2018, 12:53



В Норильске по факту ДТП, в котором погибли 3 человека, возбуждено уголовное дело.

В отношении водителя автомобиля «Мерседес» возбуждено уголовное дело по стать УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время водитель задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия. Руководством отдела МВД России по г. Норильску расследование уголовного дела по данному факту взято на особый контроль, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:148 Накануне около 3 часов дня на 7-м км автодороги Норильск - Талнах водитель автомобиля «Мерседес», двигавшегося в сторону р-на Талнах, по предварительным данным, грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Лифан». В результате ДТП погибли 3 человека, среди которых 52-летний водитель и 48-летняя женщина - пассажир автомобиля «Лифан», а также 37-летний пассажир автомобиля «Мерседес».В отношении водителя автомобиля «Мерседес» возбуждено уголовное дело по стать УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».В настоящее время водитель задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия.Руководством отдела МВД России по г. Норильску расследование уголовного дела по данному факту взято на особый контроль, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.