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4 апреля 2018, 12:53

В Норильске по факту ДТП, в котором погибли 3 человека, возбуждено уголовное дело.


Накануне около 3 часов дня на 7-м км автодороги Норильск - Талнах водитель автомобиля «Мерседес», двигавшегося в сторону р-на Талнах, по предварительным данным, грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Лифан». В результате ДТП погибли 3 человека, среди которых 52-летний водитель и 48-летняя женщина - пассажир автомобиля «Лифан», а также 37-летний пассажир автомобиля «Мерседес».
В отношении водителя автомобиля «Мерседес» возбуждено уголовное дело по стать УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В настоящее время водитель задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия.
Руководством отдела МВД России по г. Норильску расследование уголовного дела по данному факту взято на особый контроль, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

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