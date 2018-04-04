Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 апреля 2018, 12:59



На крупный трехдневный турнир приглашаются поклонники бокса.

Соревнования соберут сильнейших боксеров города из всех районов, а также спортсменов из Дудинки. Турнир пройдет в Талнахе по адресу: ул. Таймырская, 5. Вход свободный.

Просмотров:95 С 27 по 29 апреля пройдет 42-й традиционный турнир по боксу «Приз Талнаха», который в этом году посвящен открытию талнахского месторождения и Победе в Великой Отечественной войне. На 27 апреля на 17.00 назначено торжественное открытие соревнований и пройдут предварительные бои; 28 апреля состоятся полуфинальные поединки (с 14.00), 29 апреля – финалы и закрытие турнира.Соревнования соберут сильнейших боксеров города из всех районов, а также спортсменов из Дудинки. Турнир пройдет в Талнахе по адресу: ул. Таймырская, 5. Вход свободный.