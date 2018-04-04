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4 апреля 2018, 13:13



Более трети населения Красноряского края составляют пенсионеры.

При этом почти четверть всех пенсионеров - 203,5 тыс. продолжают трудиться. За год численность работающих людей пенсионного возраста снизилась на 6,7%, отмечают статистики. На столько же увеличился за год средний размер назначенной пенсии в Красноярском крае. На 1 января текущего года он составил 14 226 рублей. При этом реальный размер пенсий (с учетом инфляции) вырос всего на 5,2%. На данный момент средний размер пенсий в крае превышает величину прожиточного минимума, установленного для пенсионера, на 65,2%. По отношению к средней зарплате по краю средняя пенсия составляет 35%.

Просмотров:116 По данным Красноярскстата, на 1 января 2018 года в регионе проживали 848,1 тыс. пенсионеров, что составляет более трети от всего населения края (2,87 млн человек).При этом почти четверть всех пенсионеров - 203,5 тыс. продолжают трудиться. За год численность работающих людей пенсионного возраста снизилась на 6,7%, отмечают статистики. На столько же увеличился за год средний размер назначенной пенсии в Красноярском крае. На 1 января текущего года он составил 14 226 рублей. При этом реальный размер пенсий (с учетом инфляции) вырос всего на 5,2%.На данный момент средний размер пенсий в крае превышает величину прожиточного минимума, установленного для пенсионера, на 65,2%. По отношению к средней зарплате по краю средняя пенсия составляет 35%.