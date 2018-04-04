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4 апреля 2018, 13:19



В Красноярском крае создано новое министерство - тарифной политики региона. Соответствующее распоряжение подписал Александр Усс.

До последнего времени полномочия по регулированию тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами были возложены на Региональную энергетическую комиссию (РЭК). При этом согласно ряду краевых законов только региональное министерство может вести такую деятельность, говорится в сообщении. Теперь все полномочия по регулированию тарифов будут переданы новому министерству тарифной политики. Региональная энергетическая комиссия в прежнем ее виде прекратит существование.

Просмотров:119 Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс внес изменения в структуру органов исполнительной власти региона. В крае будет создано новое министерство - тарифной политики региона, сообщает ФедералПресс.До последнего времени полномочия по регулированию тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами были возложены на Региональную энергетическую комиссию (РЭК). При этом согласно ряду краевых законов только региональное министерство может вести такую деятельность, говорится в сообщении.Теперь все полномочия по регулированию тарифов будут переданы новому министерству тарифной политики. Региональная энергетическая комиссия в прежнем ее виде прекратит существование.