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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:37 В Норильске появится этнический лагерь. Подведены итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений.
13:33 «Норникель» планирует создать дрон, способный автономно перемещаться в шахтах. Такая технология необходима в том числе для повышения уровня безопасности.
13:19 В Красноярском крае создано новое министерство - тарифной политики региона. Соответствующее распоряжение подписал Александр Усс.
13:13 Более трети населения Красноряского края составляют пенсионеры.
12:59 На крупный трехдневный турнир приглашаются поклонники бокса.
12:53 В Норильске по факту ДТП, в котором погибли 3 человека, возбуждено уголовное дело.
12:52 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за март.
12:51 Завтра норильчан ждет сильная метель, штормовое предупреждение объявят уже сегодня с 19 часов.
12:38 Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность Норильского транспортного прокурора назначен Руслан Романов.
12:14 Александр Симановский: «Мы не должны допустить рост тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами».
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