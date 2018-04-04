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4 апреля 2018, 13:33



«Норникель» планирует создать дрон, способный автономно перемещаться в шахтах. Такая технология необходима в том числе для повышения уровня безопасности.

О создании беспилотного летательного аппарата, который сможет автономно перемещаться в шахте, Левон Киракосян рассказал на выставке «Автоматизация и информационные технологии - 2018», которая проходит в эти дни в Норильске. По словам Киракосяна, такая технология необходима в том числе для повышения уровня безопасности, так как пока на подобные осмотровые работы «спускается человек». Как пояснил начальник управления автоматизации производства Заполярного филиала «Норникеля» Вадим Нафталь, испытание летательного аппарата по осмотру труднодоступных мест в шахтах проводилось на руднике "Кайерканский". Нафталь отметил, что в ходе испытаний получены очень неплохие результаты.

Просмотров:89 «Пробовали пилотировать дрон под землей без GPS-связи, мы записали тестовые куски видео, поняли определенные нюансы управления дроном под землей. Наша конечная цель - создать дрон, который может автономно перемещаться под землей, не требуя навыков оператора. Ты пришел, поставил его рядом с рудоспуском, он залетает в рудоспуск, полностью проводит его освидетельствование, вылетает, приземляется, все. У тебя на карточке на флешке полностью записано видео и 3D-модель рудоспуска», - приводит ТАСС слова руководителя направления по бизнес-приложениям департамента информационных технологий «Норникеля» Левона Киракосяна.О создании беспилотного летательного аппарата, который сможет автономно перемещаться в шахте, Левон Киракосян рассказал на выставке «Автоматизация и информационные технологии - 2018», которая проходит в эти дни в Норильске.По словам Киракосяна, такая технология необходима в том числе для повышения уровня безопасности, так как пока на подобные осмотровые работы «спускается человек».Как пояснил начальник управления автоматизации производства Заполярного филиала «Норникеля» Вадим Нафталь, испытание летательного аппарата по осмотру труднодоступных мест в шахтах проводилось на руднике "Кайерканский". Нафталь отметил, что в ходе испытаний получены очень неплохие результаты.