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4 апреля 2018, 13:37



В Норильске появится этнический лагерь. Подведены итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений.

Его основная идея - организация детского этнического лагеря в районе Талнах, которая предполагает установку чумов со всеми традиционными элементами убранства. Участники этнического лагеря, которыми станут 20 детей в возрасте от 10 до 15 лет, смогут познакомиться с культурой малочисленных народов Севера. Для ребят пройдут мастер-классы по прикладному искусству, национальным видам спорта, приготовлению традиционных блюд. Проект направлен на приобщение детей и подростков к особенностям образа жизни коренных народов Севера, к сохранению и развитию духовных, исторических и культурных ценностей, сообщает пресс-служба администрации города.

Просмотров:135 В конкурсе приняли участие национально-культурная автономия казахов «Ынтымак» и Норильская ассоциация коренных малочисленных народов Севера. Проект последней, который называется «Преемственность поколений», по результатам экспертных оценок стал победителем и будет реализован нынешним летом.Его основная идея - организация детского этнического лагеря в районе Талнах, которая предполагает установку чумов со всеми традиционными элементами убранства. Участники этнического лагеря, которыми станут 20 детей в возрасте от 10 до 15 лет, смогут познакомиться с культурой малочисленных народов Севера. Для ребят пройдут мастер-классы по прикладному искусству, национальным видам спорта, приготовлению традиционных блюд.Проект направлен на приобщение детей и подростков к особенностям образа жизни коренных народов Севера, к сохранению и развитию духовных, исторических и культурных ценностей, сообщает пресс-служба администрации города.