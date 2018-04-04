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4 апреля 2018, 15:14



Роспотребнадзор: «В Норильске высокий уровень заболеваемости ОРВИ, но эпидемии нет».

«По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Норильска среди населения циркулировали возбудители негриппозной этиологии, вирусы гриппа типа В», - отмечают в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.

Просмотров:223 Наблюдая статистику последних недель, можно даже говорить о спаде. По данным оперативного контроля за заболеваемостью респираторными инфекциями, в середине месяца, с 12 по 18 марта, ОРВИ и гриппом заболели более 2000 человек; на следующей неделе, с 19 по 25 марта, – 1882 норильчанина; а на минувшей неделе, с 26 марта по 1 апреля, – 1678 человек.«По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Норильска среди населения циркулировали возбудители негриппозной этиологии, вирусы гриппа типа В», - отмечают в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске.