Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 апреля 2018, 17:35



С февраля услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных в Норильске оказывает региональный общественный благотворительный фонд Красноярского края «Белка и Стрелка».

В феврале же Талнахское территориальное управление заключило временный договор с РОБФКК «Белка и Стрелка» на 97,5 рубля. Также ведется работа по заключению нового контракта на 2018 год. Эта же фирма, руководитель которой выкупил помещения ООО «Бытовик» и работает под этим названием, будет заниматься безнадзорными животными в Кайеркане и Норильске. Сумма контракта на отлов и содержание 90 животных в Кайеркане составила почти 500 тысяч рублей; в Центральном районе – 4,1 млн рублей на 434 животных. В обязанность службы входит: отлов животных, вакцинация, стерилизация, передержка в течение семи дней, возвращение животного в естественную среду обитания. В случае если животное инфицировано или же проявляет агрессию, проводится эфтаназия с дальнейшей утилизацией трупа. Отлов животных проводится только по письменному заявлению! Это сделано для того, чтобы контролировать выполнение подрядчиком своих обязательств по оказанию услуги. Жители Центрального района могут писать заявления в отделе оперативного контроля управления городского хозяйства по Ленинскому пр., 44. Работает служба круглосуточно. Телефон для справок 43-70-57. Жители района Талнах и Кайеркан могут подавать заявления в свои территориальные управления. Диспетчерская Талнахского территориального управления - 43-73-13. Специалист Кайерканского территориального управления - 43-72-27* добавочный 2010.

Просмотров:177 Свои обязанности по отлову безнадзорных животных в Норильске и Кайеркане подрядчик начал выполнять с нового года, а вот с Талнахом возникла небольшая заминка. Талнахское территориальное управление заключило контракт с ИП Версяцкас. До начала оказания услуги предприниматель должен был предоставить необходимые по данному роду деятельности документы, но не сделал этого. Восемь заявок на отлов безнадзорных животных, судя по всему, не выполнил. В связи с этим контракт с Версяцкасом был расторгнут. В настоящее время с бывшим подрядчиком ведется претензионная работа.В феврале же Талнахское территориальное управление заключило временный договор с РОБФКК «Белка и Стрелка» на 97,5 рубля. Также ведется работа по заключению нового контракта на 2018 год.Эта же фирма, руководитель которой выкупил помещения ООО «Бытовик» и работает под этим названием, будет заниматься безнадзорными животными в Кайеркане и Норильске. Сумма контракта на отлов и содержание 90 животных в Кайеркане составила почти 500 тысяч рублей; в Центральном районе – 4,1 млн рублей на 434 животных.В обязанность службы входит: отлов животных, вакцинация, стерилизация, передержка в течение семи дней, возвращение животного в естественную среду обитания. В случае если животное инфицировано или же проявляет агрессию, проводится эфтаназия с дальнейшей утилизацией трупа.Отлов животных проводится только по письменному заявлению! Это сделано для того, чтобы контролировать выполнение подрядчиком своих обязательств по оказанию услуги.Жители Центрального района могут писать заявления в отделе оперативного контроля управления городского хозяйства по Ленинскому пр., 44. Работает служба круглосуточно. Телефон для справок 43-70-57.Жители района Талнах и Кайеркан могут подавать заявления в свои территориальные управления. Диспетчерская Талнахского территориального управления - 43-73-13. Специалист Кайерканского территориального управления - 43-72-27* добавочный 2010.