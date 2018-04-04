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4 апреля 2018, 17:40



В норильской школе № 6 выявлено несоответствие нормам температурного режима на пару градусов.

К проведению проверки был привлечен специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске. Нарушения выявили в отдельных помещениях школы. Согласно показаниям бытового термометра температура воздуха составила +18 градусов при норме от +20 до +22 градусов. По фактам допущенных нарушений директору школы внесено представление об их устранении с требованием привлечь виновных лиц к ответственности. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города Норильска.

Просмотров:188 Прокуратура Норильска проверила информацию из соцсети с жалобой на нарушения в образовательном учреждении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части температурного режима.К проведению проверки был привлечен специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске. Нарушения выявили в отдельных помещениях школы. Согласно показаниям бытового термометра температура воздуха составила +18 градусов при норме от +20 до +22 градусов.По фактам допущенных нарушений директору школы внесено представление об их устранении с требованием привлечь виновных лиц к ответственности. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города Норильска.