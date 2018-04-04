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4 апреля 2018, 17:43



Жители Норильска и Дудинки из числа репрессированных будут встречаться чаще.

С инициативой выступили сами норильчане из числа репрессированных, попросив предусмотреть в муниципальной программе «Социальная поддержка жителей» организацию поездок на Таймыр для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню города Дудинки и Дню памяти жертв политических репрессий - вместе с членами Таймырского общественного объединения «Защита жертв политических репрессий». Ранее эта мера поддержки в связи с техническими ошибками была исключена из муниципальной программы. Окончательное решение депутатский корпус примет на очередной сессии Норильского городского Совета, которая состоится 10 апреля.

Просмотров:157 Включение поездок в столицу Таймыра в экскурсионную программу для членов норильского объединения «Защита жертв политических репрессий» сегодня обсудили на депутатской комиссии по социальной политике.С инициативой выступили сами норильчане из числа репрессированных, попросив предусмотреть в муниципальной программе «Социальная поддержка жителей» организацию поездок на Таймыр для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню города Дудинки и Дню памяти жертв политических репрессий - вместе с членами Таймырского общественного объединения «Защита жертв политических репрессий». Ранее эта мера поддержки в связи с техническими ошибками была исключена из муниципальной программы.Окончательное решение депутатский корпус примет на очередной сессии Норильского городского Совета, которая состоится 10 апреля.