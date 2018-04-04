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4 апреля 2018, 17:52



Бюджетные расходы на детские новогодние подарки от муниципалитета планируется увеличить.

«Дополнительные меры социальной поддержки, к которой относится также и закупка новогодних подарков, - это наши бюджетные инициативные расходы, и по большому счету, наше право - принимать ли какие-то изменения в этой статье бюджета или нет. Если изменения не идут в разрез с законом и не нарушают права людей, мы можем расходовать бюджетные деньги так, как посчитаем правильным, после соответствующего обсуждения. При этом у нас нет необходимости оглядываться на уровень инфляции по стране», - подчеркнула депутат Наталья Плотникова, председательствующая на данной комиссии. Это заявление последовало в ответ на замечание одного из депутатов о том, что уровень инфляции сейчас ниже, чем предложенный процент повышения цены на подарки. С представленными изменениями члены комиссии по социальной политике согласились. Окончательное решение будет принято на сессии Норильского городского Совета 10 апреля.

Просмотров:168 Соответствующие изменения программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск на 2017-2020 годы» депутаты горсовета рассмотрели сегодня на заседании комиссии по социальной политике. В частности, было предложено увеличить стоимость детских новогодних подарков с 1000 до 1200 рублей - с учетом сложившейся ценовой политики.«Дополнительные меры социальной поддержки, к которой относится также и закупка новогодних подарков, - это наши бюджетные инициативные расходы, и по большому счету, наше право - принимать ли какие-то изменения в этой статье бюджета или нет. Если изменения не идут в разрез с законом и не нарушают права людей, мы можем расходовать бюджетные деньги так, как посчитаем правильным, после соответствующего обсуждения. При этом у нас нет необходимости оглядываться на уровень инфляции по стране», - подчеркнула депутат Наталья Плотникова, председательствующая на данной комиссии. Это заявление последовало в ответ на замечание одного из депутатов о том, что уровень инфляции сейчас ниже, чем предложенный процент повышения цены на подарки.С представленными изменениями члены комиссии по социальной политике согласились. Окончательное решение будет принято на сессии Норильского городского Совета 10 апреля.