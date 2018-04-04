|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:11 IV традиционный турнир по тхэквондо памяти Георгия Парамонова приглашает зрителей. В этом году он впервые обрел статус международного.
18:00 Торжественные богослужения накануне Пасхи, которую православные отметят 8 апреля, проходят в течение всей этой недели (Страстной седмицы) во всех храмах Большого Норильска. Все эти дни называют Великими.
17:52 Бюджетные расходы на детские новогодние подарки от муниципалитета планируется увеличить.
17:43 Жители Норильска и Дудинки из числа репрессированных будут встречаться чаще.
17:40 В норильской школе № 6 выявлено несоответствие нормам температурного режима на пару градусов.
17:35 С февраля услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных в Норильске оказывает региональный общественный благотворительный фонд Красноярского края «Белка и Стрелка».
15:14 Роспотребнадзор: «В Норильске высокий уровень заболеваемости ОРВИ, но эпидемии нет».
13:37 В Норильске появится этнический лагерь. Подведены итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений.
13:33 «Норникель» планирует создать дрон, способный автономно перемещаться в шахтах. Такая технология необходима в том числе для повышения уровня безопасности.
13:19 В Красноярском крае создано новое министерство - тарифной политики региона. Соответствующее распоряжение подписал Александр Усс.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх