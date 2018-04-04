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4 апреля 2018, 18:00



Торжественные богослужения накануне Пасхи, которую православные отметят 8 апреля, проходят в течение всей этой недели (Страстной седмицы) во всех храмах Большого Норильска. Все эти дни называют Великими.

В четверг, 5 апреля - Великий четверток. В этот день в храмах вспоминают о Тайной вечере: в 6 утра в храме Рождества Иоанна Предтечи (малый храм) пройдет литургия, в 9.00 - литургию святого Василия Великого служат в основном храме; в 18.00 - вечернее богослужение с чтением 12 Страстных евангелий. 6 апреля - Великий пяток. В этот, по сути самый скорбный и строгий день Страстной седмицы, верующие вспоминают святые спасительные страсти Господни. В 14 часов в храме - вечерняя служба с выносом плащаницы, в 18.00 - Всенощное бдение. 7 апреля - Великая суббота, к тому же этот день совпадает с очень крупным православным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. В 9.00 пройдет Божественная литургия, по окончании - освещение пасхальной снеди и водосвятный молебен. В 23.30 - полунощница. 8 апреля - Светлое Христово воскресенье, Пасха. Ровно в полночь, в 0 часов - Крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия. С 4.00 до 7.00 храм закрывается на уборку. В течение всего дня будет совершаться освящение пасхальной снеди (куличей, яиц). 09.00 - Божественная литургия в храме Рождества Иоанна Предтечи. В 17.00 - Великая Пасхальная вечерня. В ночь с 7 на 8 апреля помолиться и отпраздновать Светлое Христово воскресенье норильчане смогут и в других храмах: в Талнахе, в Кайеркане, а также - впервые - в храме святителя Луки на улице Комсомольской (около памятника "Черный тюльпан").

Просмотров:139 В Великий понедельник, Великий вторник и Великую среду в соборе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по утрам проводилась Божественная литургия преждеосвященных даров, а после вечерней службы - исповедь.В четверг, 5 апреля - Великий четверток. В этот день в храмах вспоминают о Тайной вечере: в 6 утра в храме Рождества Иоанна Предтечи (малый храм) пройдет литургия, в 9.00 - литургию святого Василия Великого служат в основном храме; в 18.00 - вечернее богослужение с чтением 12 Страстных евангелий.6 апреля - Великий пяток. В этот, по сути самый скорбный и строгий день Страстной седмицы, верующие вспоминают святые спасительные страсти Господни. В 14 часов в храме - вечерняя служба с выносом плащаницы, в 18.00 - Всенощное бдение.7 апреля - Великая суббота, к тому же этот день совпадает с очень крупным православным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. В 9.00 пройдет Божественная литургия, по окончании - освещение пасхальной снеди и водосвятный молебен.В 23.30 - полунощница.8 апреля - Светлое Христово воскресенье, Пасха.Ровно в полночь, в 0 часов - Крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия. С 4.00 до 7.00 храм закрывается на уборку. В течение всего дня будет совершаться освящение пасхальной снеди (куличей, яиц). 09.00 - Божественная литургия в храме Рождества Иоанна Предтечи. В 17.00 - Великая Пасхальная вечерня.В ночь с 7 на 8 апреля помолиться и отпраздновать Светлое Христово воскресенье норильчане смогут и в других храмах: в Талнахе, в Кайеркане, а также - впервые - в храме святителя Луки на улице Комсомольской (около памятника "Черный тюльпан").