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4 апреля 2018, 18:11



IV традиционный турнир по тхэквондо памяти Георгия Парамонова приглашает зрителей. В этом году он впервые обрел статус международного.

«Изначально планировалось пригласить к участию и белорусскую команду, но они, к сожалению, не успели подать документы на одобрение въезда в Норильск. Казахские тхэквондисты успели, и мы увидим сильнейших спортсменов на нашем турнире. Уровень соревнований высок: выступят 12 кандидатов в мастера спорта, девять мастеров спорта (семеро из России, двое – из Казахстана)», - рассказывает организатор соревнований Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо WTF. Медали разыграют в личном и командном первенстве. Судить турнир будут специалисты международной категории. Почетными гостями станут дочь Георгия Парамонова, Юлия, которая каждый год прилетает из Питера на эти соревнования; один из его первых учеников – Николай Шлыков, а также Шадияр Кондыбаев, ныне – заслуженный тренер Казахстана, вице-президент Федерации тхэквондо Казахстана, но главное – именно с него в свое время начиналось тхэквондо в Норильске. В 1990 году он создал и возглавил Норильскую федерацию боевых искусств, куда входили карате, тхэквондо и другие единоборства. Позднее Шадияр Кондыбаев стал руководителем краевой Федерации тхэквондо. «Большое спасибо нашим партнерам: Федерации армейского рукопашного боя, кто вместе с нами занимается организацией турнира, участвует в показательных выступлениях. Отдельная благодарность спонсорам – в этом году к ним присоединился Заполярный филиал, благодаря чему появилась возможность пригласить такое число иногородних и иностранных спортсменов», - отметил Сергей Никуличев. Соревнования пройдут 8 апреля с 11.00 в АБК стадиона «Заполярник» (ул. Пушкина, 7), второй этаж, зал игровых видов спорта.

Просмотров:191 Уровень турнира вырос, и теперь упор сделан не на массовость, а на качество выступлений: его участниками стали только ведущие спортсмены страны (из Астрахани, Тольятти, Смоленска, Тюмени, Ростова-на-Дону и, конечно, Норильска) и Казахстана, минимальный возраст спортсменов – 15 лет, но в основном на татами выйдут взрослые бойцы (18+). Всего в турнире примет участие семь команд, каждая – по пять человек.«Изначально планировалось пригласить к участию и белорусскую команду, но они, к сожалению, не успели подать документы на одобрение въезда в Норильск. Казахские тхэквондисты успели, и мы увидим сильнейших спортсменов на нашем турнире. Уровень соревнований высок: выступят 12 кандидатов в мастера спорта, девять мастеров спорта (семеро из России, двое – из Казахстана)», - рассказывает организатор соревнований Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо WTF.Медали разыграют в личном и командном первенстве. Судить турнир будут специалисты международной категории. Почетными гостями станут дочь Георгия Парамонова, Юлия, которая каждый год прилетает из Питера на эти соревнования; один из его первых учеников – Николай Шлыков, а также Шадияр Кондыбаев, ныне – заслуженный тренер Казахстана, вице-президент Федерации тхэквондо Казахстана, но главное – именно с него в свое время начиналось тхэквондо в Норильске. В 1990 году он создал и возглавил Норильскую федерацию боевых искусств, куда входили карате, тхэквондо и другие единоборства. Позднее Шадияр Кондыбаев стал руководителем краевой Федерации тхэквондо.«Большое спасибо нашим партнерам: Федерации армейского рукопашного боя, кто вместе с нами занимается организацией турнира, участвует в показательных выступлениях. Отдельная благодарность спонсорам – в этом году к ним присоединился Заполярный филиал, благодаря чему появилась возможность пригласить такое число иногородних и иностранных спортсменов», - отметил Сергей Никуличев.Соревнования пройдут 8 апреля с 11.00 в АБК стадиона «Заполярник» (ул. Пушкина, 7), второй этаж, зал игровых видов спорта.