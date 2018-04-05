Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 апреля 2018, 08:17



В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное накануне.

Сегодня на 8 часов утра в городе - 19ºС, ветер восточный, юго-восточный 8-11 м/сек. По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся 1-й смены: в Центральном районе и Оганере с 1-го по 4-е классы; в Талнахе и Кайеркане с 1-го по 8-е классы. По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В. По данным синоптиков, сегодня в Норильске ожидаются снег, метель, видимость менее 1000 метров, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 21-26 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15ºС.

Просмотров:133 Штормовое предупреждение по ветру объявили в Норильске в среду, 4 апреля, в 19.00.Сегодня на 8 часов утра в городе - 19ºС, ветер восточный, юго-восточный 8-11 м/сек.По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся 1-й смены: в Центральном районе и Оганере с 1-го по 4-е классы; в Талнахе и Кайеркане с 1-го по 8-е классы.По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В.По данным синоптиков, сегодня в Норильске ожидаются снег, метель, видимость менее 1000 метров, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 21-26 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15ºС.