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5 апреля 2018, 08:38



Норильчане могут присоединиться к интеллектуальной экологической игре «ЭкоСмарт».

Пройдет она одновременно в нескольких десятках российских и зарубежных городов: Санкт-Петербурге, Ереване, Великом Новгороде, Торонто, Омске, Киеве, Минске, Норильске и других. Командам предстоит ответить на 36 вопросов, связанных с экологией и актуальными проблемами, возникающими при взаимодействии человека с окружающей средой. EcoSmart - это серия из трех турниров по «Что?Где?Когда?» (36 вопросов в каждом), тематика которых связана с различными сферами экологии и актуальными проблемами, возникающими при взаимодействии человека с окружающей средой. Кроме того, к каждому турниру будет прилагаться пакет из 40 раздаточных игровых заданий (текстовых и визуальных). Мероприятие, направленное на экологическое просвещение, состоится на средства, выделенные «Фондом президентских грантов». Участие бесплатное. «Можно играть индивидуально, можно вдвоем, можно мини-команду создать. Играть дома, в школе, в университете, как больше нравится. В конце апреля мы проведем второй этап игры, а в начале мая – третий. По итогам всех трех этапов определим победителей, которые получат хорошие книги о природе», – отмечают организаторы «ЭкоСмарта». Более подробную информацию о проведении экоигры можно узнать в официальной группе «Экосмарта» в социальной сети «ВКонтакте». «Совсем скоро пакет первого из турниров серии ЭкоСмарт - авторского синхрона Бориса Белозерова - будет загружен на сайт рейтинга. К настоящему моменту у нас уже 80 (восемьдесят) заявок на сайте Рейтинга и 15 заявок через гугл-форму. С нами играют Шанхай и Сасово, Копенгаген и Червень, Куеда и Балаково, Москва и Гюмри, Даугавпилс и Нефтеюганск. Ребята, спасибо вам огромное, что поддержали наш проект! Постараемся вас не разочаровать!» - написали сегодня организаторы конкурса на страничке «ВКонтакте».

Просмотров:158 Всероссийская интеллектуальная экологическая игра «ЭкоСмарт» направлена на адаптацию функционала интеллектуальных игр для решения задач экологического просвещения молодежи.Пройдет она одновременно в нескольких десятках российских и зарубежных городов: Санкт-Петербурге, Ереване, Великом Новгороде, Торонто, Омске, Киеве, Минске, Норильске и других.Командам предстоит ответить на 36 вопросов, связанных с экологией и актуальными проблемами, возникающими при взаимодействии человека с окружающей средой.EcoSmart - это серия из трех турниров по «Что?Где?Когда?» (36 вопросов в каждом), тематика которых связана с различными сферами экологии и актуальными проблемами, возникающими при взаимодействии человека с окружающей средой. Кроме того, к каждому турниру будет прилагаться пакет из 40 раздаточных игровых заданий (текстовых и визуальных).Мероприятие, направленное на экологическое просвещение, состоится на средства, выделенные «Фондом президентских грантов».Участие бесплатное. «Можно играть индивидуально, можно вдвоем, можно мини-команду создать. Играть дома, в школе, в университете, как больше нравится. В конце апреля мы проведем второй этап игры, а в начале мая – третий. По итогам всех трех этапов определим победителей, которые получат хорошие книги о природе», – отмечают организаторы «ЭкоСмарта».Более подробную информацию о проведении экоигры можно узнать в официальной группе «Экосмарта» в социальной сети «ВКонтакте».«Совсем скоро пакет первого из турниров серии ЭкоСмарт - авторского синхрона Бориса Белозерова - будет загружен на сайт рейтинга. К настоящему моменту у нас уже 80 (восемьдесят) заявок на сайте Рейтинга и 15 заявок через гугл-форму. С нами играют Шанхай и Сасово, Копенгаген и Червень, Куеда и Балаково, Москва и Гюмри, Даугавпилс и Нефтеюганск. Ребята, спасибо вам огромное, что поддержали наш проект! Постараемся вас не разочаровать!» - написали сегодня организаторы конкурса на страничке «ВКонтакте».