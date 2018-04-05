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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:40 Во Дворце творчества детей и молодежи прошел квест «Азбука безопасности!».
11:27 Госавтоинспекторы Норильска обеспечивают безопасность дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.
10:22 Прокуратура Норильска проверила кайерканский детский садик "Полянка", в котором якобы очень холодно.
08:48 Не стали лишать свободы. За попытку подкупить полицейского жительница Норильска получила условный срок.
08:38 Норильчане могут присоединиться к интеллектуальной экологической игре «ЭкоСмарт».
08:17 В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное накануне.
18:11 IV традиционный турнир по тхэквондо памяти Георгия Парамонова приглашает зрителей. В этом году он впервые обрел статус международного.
18:00 Торжественные богослужения накануне Пасхи, которую православные отметят 8 апреля, проходят в течение всей этой недели (Страстной седмицы) во всех храмах Большого Норильска. Все эти дни называют Великими.
17:52 Бюджетные расходы на детские новогодние подарки от муниципалитета планируется увеличить.
17:43 Жители Норильска и Дудинки из числа репрессированных будут встречаться чаще.
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