Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 апреля 2018, 08:48



Не стали лишать свободы. За попытку подкупить полицейского жительница Норильска получила условный срок.

Являясь подозреваемой по уголовному делу о краже денег, чтобы против нее не возбуждали уголовное дело, она предложила майору полиции 50 тыс. рублей вознаграждения. Но страж порядка сообщил руководству о том, что его склоняют к совершению коррупционного преступления. Максимальное наказание, которое грозило женщине, — до двух лет лишения свободы. Судом женщине определили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Просмотров:140 К уголовной ответственности 39-летнюю жительницу Норильска привлекли за приготовление к даче взятки должностному лицу. Преступление женщина совершила в феврале этого года в кабинете старшего оперуполномоченного отдела полиции № 3 по Норильску.Являясь подозреваемой по уголовному делу о краже денег, чтобы против нее не возбуждали уголовное дело, она предложила майору полиции 50 тыс. рублей вознаграждения. Но страж порядка сообщил руководству о том, что его склоняют к совершению коррупционного преступления.Максимальное наказание, которое грозило женщине, — до двух лет лишения свободы. Судом женщине определили наказание в виде одного года лишения свободы условно.