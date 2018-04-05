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5 апреля 2018, 08:48

Не стали лишать свободы. За попытку подкупить полицейского жительница Норильска получила условный срок.


К уголовной ответственности 39-летнюю жительницу Норильска привлекли за приготовление к даче взятки должностному лицу. Преступление женщина совершила в феврале этого года в кабинете старшего оперуполномоченного отдела полиции № 3 по Норильску.
Являясь подозреваемой по уголовному делу о краже денег, чтобы против нее не возбуждали уголовное дело, она предложила майору полиции 50 тыс. рублей вознаграждения. Но страж порядка сообщил руководству о том, что его склоняют к совершению коррупционного преступления.
Максимальное наказание, которое грозило женщине, — до двух лет лишения свободы. Судом женщине определили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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 2 апреля 2018 
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