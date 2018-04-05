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5 апреля 2018, 10:22

Прокуратура Норильска проверила кайерканский детский садик "Полянка", в котором якобы очень холодно.


Сообщение о том, что в 36-м саду люди работают в шубах, появилось в местной группе одной из соцсетей. Пост был подкреплен фотографиями двух термометров, на которых ртутные столбики дотягиваются до отметки +15 .
Неофициальный источник из дошкольного учреждения сообщил "Заполярной правде" о том, что это ложь и температурные показатели в саду в норме.
Опровергла анонимную информацию из соцсети и прокурорская проверка, которая была организована вчера, сразу после появления сообщения, по поручению и. о. прокурора города Хаважа Гутаева.
"При обследовании всех помещений детского сада (групп, прогулочной веранды, кабинетов, коридоров) нарушений температурного режима не выявлено, оснований для внесения актов реагирования не имеется", - сообщили в прокуратуре.
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