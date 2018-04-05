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5 апреля 2018, 11:27



Госавтоинспекторы Норильска обеспечивают безопасность дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, учитывая погодные условия, а также быть взаимовежливыми на дороге. При перепадах температур на дороге может образовываться микропленка льда, на которой крайне сложно управлять автомобилем. По прогнозам синоптиков сегодня в Норильске ожидаются снег, метель и порывы ветра до 20 м/с, в горных районах до 26 м/с.

Просмотров:87 C 22 часов среды по решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель был введен временный запрет для движения легкового автотранспорта, кроме грузового и пассажирских автобусов. Около час назад дорогу открыли для движения всех видов автотранспорта.Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, учитывая погодные условия, а также быть взаимовежливыми на дороге.При перепадах температур на дороге может образовываться микропленка льда, на которой крайне сложно управлять автомобилем. По прогнозам синоптиков сегодня в Норильске ожидаются снег, метель и порывы ветра до 20 м/с, в горных районах до 26 м/с.