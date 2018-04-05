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5 апреля 2018, 11:40



Во Дворце творчества детей и молодежи прошел квест «Азбука безопасности!».

После прохождения эстафет дети отправлялись на станцию, где сотрудник ГИБДД рассказывал о спецприборах, которые находятся на вооружении сотрудников полиции по работе в области контроля за безопасностью дорожного движения. По словам организаторов, подобные мероприятия позволяют детям наглядно показать, насколько важно знать и соблюдать меры безопасности.

Просмотров:52 В канун Всероссийского дня здоровья во Дворце творчества детей и молодежи состоялась квест-игра «Азбука безопасности!». В квесте принимали участие шесть команд, которым предстояло пройти четыре станции и на время решить различные задания, которые тем или иным образом были связаны с безопасностью. Одним из этапов игры была станция под названием «Дорожная безопасность», где участникам предстояло на время правильно назвать дорожный знак и группу знаков, к которой он относится, так же правильно ответить на вопросы автоинспектора.После прохождения эстафет дети отправлялись на станцию, где сотрудник ГИБДД рассказывал о спецприборах, которые находятся на вооружении сотрудников полиции по работе в области контроля за безопасностью дорожного движения.По словам организаторов, подобные мероприятия позволяют детям наглядно показать, насколько важно знать и соблюдать меры безопасности.