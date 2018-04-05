Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 апреля 2018, 12:07



В субботу, 7 апреля, стадион «Заполярник» готов принять всех желающих приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Мероприятия ко Всероссийскому дню здоровья начнутся в 12 часов.

Новый центр тестирования ГТО презентуют в этот день на первом этаже «Заполярника». Желающие получат информацию о том, как зарегистрироваться, чтобы сдать всероссийские нормативы, какие тесты и в какие сроки предстоит пройти испытуемым, чтобы получить значок ГТО. На стойке информации для норильчан разместят буклеты о работе и специализациях ДЮСШ города. Мероприятия продлятся с 12 до 15 часов.

Просмотров:160 В этот день на улице в полдень запланирован старт «Веселой эстафеты», в которой примут участие дети от 12 лет и старше. Параллельно в здании стадиона для детей состоятся мастер-классы по кроссфиту и кендо. В случае если погода не позволит провести уличные мероприятия, к этим мастер-классам смогут приобщиться все собравшиеся. О здоровом образе жизни взрослым гостям праздника расскажут представители учреждения здравоохранения, а фирмы, торгующие в Норильске спортивным питанием, проконсультируют горожан о плюсах продукции и правильном ее потреблении.Новый центр тестирования ГТО презентуют в этот день на первом этаже «Заполярника». Желающие получат информацию о том, как зарегистрироваться, чтобы сдать всероссийские нормативы, какие тесты и в какие сроки предстоит пройти испытуемым, чтобы получить значок ГТО.На стойке информации для норильчан разместят буклеты о работе и специализациях ДЮСШ города.Мероприятия продлятся с 12 до 15 часов.