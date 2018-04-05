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5 апреля 2018, 12:55

Норильчан наряду со всеми жителями края приглашают к участию в творческом конкурсе «Ты в ГТО, а значит – в теме!».


Его проводит отдел по внедрению ВФСК ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта.
В этом году конкурс пройдет в пяти номинациях: лучший пропагандистский видеоролик, лучшая фотография, лучший фотоколлаж, лучшее стихотворение и лучший талисман ВФСК ГТО.
Тема творческих работ должна быть связана с комплексом ГТО: раскрывать историю комплекса, мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, демонстрацию собственных спортивных возможностей и т.д. Материалы должны вдохновлять на занятия спортом и способствовать приобщению к физической культуре.
Заявки на участие в конкурсе ждут до 27 июля. Каждый имеет право направить по одному конкурсному материалу на каждую из заявленных номинаций. За победу могут побороться любой житель, коллектив или организация Красноярского края. Работы участников, не достигших 18 лет, принимаются с согласия их родителей или законных представителей.
В каждой номинации к 9 августа будут определены два победителя – по итогам оценки экспертной комиссии и по итогам зрительского голосования, которое пройдет на сайте ipkfks.ru. Здесь же можно ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку на участие.
К оформлению творческих работ предъявляются следующие условия:
– конкурсные видеоролики в формате avi или mp4 продолжительностью не более 15 минут загрузить на сайт youtube.com;
– фото и фотоколлаж, для создания которого можно использовать не более семи снимков, добавить в zip/rar–архив;
– стихи (не более 1 страницы 14-м шрифтом) прикрепить в файле Microsoft word;
– талисман ВФСК ГТО может быть представлен различными способами: рисунок на бумаге, выполненный карандашами, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. д. (работу предоставить в виде скана), изображение, выполненное при помощи графического редактора на компьютере.
Заявку вместе с конкурсной работой необходимо отправить на адрес электронной почты: 24gto@bk.ru.
Победителей и призеров наградят в торжественной обстановке, а их работы будут использоваться для пропаганды комплекса ГТО на спортивно-массовых мероприятиях, на телевидении, радио и других средствах информации.

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