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5 апреля 2018, 13:38



В Норильске продолжают корректировать Правила землепользования и застройки.

В частности, для приведения в соответствие с фактическим использованием, а также для дальнейшего использования в зону зеленых насаждений в районе ул. Хантайской и ул. Лауреатов, 21, предполагается включить зону транспортной инфраструктуры. В настоящее время на этих участках уже расположены объекты, находящиеся в собственности: частные гаражи, автостоянки, автомойки и т. д. Кроме того, данные земельные участки, где пока отсутствуют объекты, являются востребованными среди желающих построить объекты транспортной инфраструктуры. На участке от пересечения Ленинского проспекта с улицей Советской до Орджоникидзе, 2, в зону делового, общественного и коммерческого назначения планируется включить зону застройки среднеэтажными жилыми домами. Это позволит потенциальным инвесторам и муниципалитету на законных основаниях строить и реконструировать на указанной территории жилые дома. Помимо этого, для приведения местных нормативных актов в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в виды разрешенного использования зоны инженерной инфраструктуры будет включено коммунальное обслуживание и трубопроводный транспорт. Данная норма будет применима ко всем районам муниципального образования город Норильск. Депутаты поддержали предложенные администрацией Норильска изменения в Правила землепользования и застройки. Окончательное решение депутатский корпус примет на очередной сессии Норильского городского Совета, которая состоится 10 апреля.

Просмотров:175 Этот вопрос в числе прочих депутаты сегодня рассмотрели на заседании комиссии по городскому хозяйству.В частности, для приведения в соответствие с фактическим использованием, а также для дальнейшего использования в зону зеленых насаждений в районе ул. Хантайской и ул. Лауреатов, 21, предполагается включить зону транспортной инфраструктуры. В настоящее время на этих участках уже расположены объекты, находящиеся в собственности: частные гаражи, автостоянки, автомойки и т. д. Кроме того, данные земельные участки, где пока отсутствуют объекты, являются востребованными среди желающих построить объекты транспортной инфраструктуры.На участке от пересечения Ленинского проспекта с улицей Советской до Орджоникидзе, 2, в зону делового, общественного и коммерческого назначения планируется включить зону застройки среднеэтажными жилыми домами. Это позволит потенциальным инвесторам и муниципалитету на законных основаниях строить и реконструировать на указанной территории жилые дома.Помимо этого, для приведения местных нормативных актов в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в виды разрешенного использования зоны инженерной инфраструктуры будет включено коммунальное обслуживание и трубопроводный транспорт. Данная норма будет применима ко всем районам муниципального образования город Норильск.Депутаты поддержали предложенные администрацией Норильска изменения в Правила землепользования и застройки. Окончательное решение депутатский корпус примет на очередной сессии Норильского городского Совета, которая состоится 10 апреля.