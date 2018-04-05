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5 апреля 2018, 14:28



В «Артек» на финал конкурса «Живая классика» отправятся шестеро школьников из Красноярского края, четверо из них - представители Норильска.

Учащиеся 5-11-х классов читали наизусть любимые прозаические произведения. Оценивало юных чтецов авторитетное жюри: актер, режиссер, создатель и руководитель литературного авторского театра «СТИХиЯ», молодежного театра «Наш выход» Евгений Дьяков, актриса Красноярского театра юного зрителя Анна Карпова и писатель, член Российского союза писателей, шеф-редактор сетевого издания Маргарита Соседова. По итогам двух дней конкурса призерами регионального этапа признаны шесть человек: Васютин Вячеслав (Идринский район), Журавлев Максим (Бирилюсский район), Боганов Алексей (Железногорск), Кнапнугель Екатерина (Красноярск), Юркова Анастасия (Красноярск) и Скворцов Максим (Красноярск). Они получили дипломы и ценные подарки. Победителями были признаны трое: Петр Ромашов (Ачинский район, п. Ключи), Алсу Ханнанова (Бирилюсский район, с. Арефьево) и Анна Галимьянова (Норильс,к школа №13). Эти ребята отправятся на всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика» с 4 по 24 мая 2018 года в Международный детский центр «Артек». Кстати, красноярские координаторы конкурса «Живая классика» очень тепло отзываются о выступлении норильчанки. Девятиклассница Аня Галимьянова читала отрывок из произведения Н. Тэффи «Дураки». Помимо троих победителей в «Артек» приглашены еще трое участников конкурса из Норильска. Это Дмитрий Еременко (гимназия №1, 5-й кл.), Кирилл Миронов (гимназия №48, 7-й кл.) и Данис Муратов (шола №31, 6-й кл.). Путевки им оплатила компания «Норникель». Стоит отметить, что за время участия юных норильских чтецов в общероссийском конкурсе «Живая классика» это первая такая крупная победа. Раньше дальше регионального этапа наши конкурсанты не проходили.

Просмотров:170 Региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел 3 и 4 апреля в Красноярске. Участие в нем приняли 164 победителя муниципального этапа конкурса из 55 муниципалитетов Красноярского края, сообщает НИА-Красноярск.Учащиеся 5-11-х классов читали наизусть любимые прозаические произведения.Оценивало юных чтецов авторитетное жюри: актер, режиссер, создатель и руководитель литературного авторского театра «СТИХиЯ», молодежного театра «Наш выход» Евгений Дьяков, актриса Красноярского театра юного зрителя Анна Карпова и писатель, член Российского союза писателей, шеф-редактор сетевого издания Маргарита Соседова.По итогам двух дней конкурса призерами регионального этапа признаны шесть человек: Васютин Вячеслав (Идринский район), Журавлев Максим (Бирилюсский район), Боганов Алексей (Железногорск), Кнапнугель Екатерина (Красноярск), Юркова Анастасия (Красноярск) и Скворцов Максим (Красноярск). Они получили дипломы и ценные подарки.Победителями были признаны трое: Петр Ромашов (Ачинский район, п. Ключи), Алсу Ханнанова (Бирилюсский район, с. Арефьево) и Анна Галимьянова (Норильс,к школа №13). Эти ребята отправятся на всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика» с 4 по 24 мая 2018 года в Международный детский центр «Артек».Кстати, красноярские координаторы конкурса «Живая классика» очень тепло отзываются о выступлении норильчанки. Девятиклассница Аня Галимьянова читала отрывок из произведения Н. Тэффи «Дураки».Помимо троих победителей в «Артек» приглашены еще трое участников конкурса из Норильска. Это Дмитрий Еременко (гимназия №1, 5-й кл.), Кирилл Миронов (гимназия №48, 7-й кл.) и Данис Муратов (шола №31, 6-й кл.). Путевки им оплатила компания «Норникель».Стоит отметить, что за время участия юных норильских чтецов в общероссийском конкурсе «Живая классика» это первая такая крупная победа. Раньше дальше регионального этапа наши конкурсанты не проходили.