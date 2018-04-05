Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
5 апреля 2018, 14:52

Столетие Бориса Заходера отметили в детской библиотеке Норильска городским конкурсом чтецов.


Вчера в детской библиотеке имени Саши Петряева ребята младшего школьного звена соревновались за звание лучшего декламатора стихотворений Бориса Заходера. Самыми популярными произведениями юбиляра стали: «Перемена», «Вредный кот», «Дырки в сыре» и «Клей». Юные чтецы подготовились к конкурсу очень серьезно, и жюри было непросто определить победителей. Лучшими были признаны: Полина Сентищева (школа № 8, 1 «В»), Ксения Инюшова (школа № 38, 2 «В»), Егор Мельников (гимназия № 7, 3 «А») и Софья Ботнарь (школа № 27, 4 «А»).

Просмотров:134
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 5 апреля 2018 
17:09   Норильчан призывают принять участие в голосовании на лучшее название зоны отдыха у озера Долгое. 17:08   Завтра, 6 апреля, МФК «Норильский никель» сыграет с ближайшим преследователем.
16:53   Саду быть! Летом 2018 года продолжится благоустройство, облагораживание дворовой территории на Нансена, 92, и создание там сада камней. 16:44   В преддверии майских праздников. 28 апреля, суббота, - рабочий день, сокращенный на час.
16:29   На станции юных техников для норильских школьников в возрасте от 10 до 17 лет состоялись разноформатные интеллектуальные соревнования в сфере информационных технологий. 15:19   Норильчане могут принять участие в благотворительной акции «Аллея славы», которая в преддверии Дня Победы проходит не только по России, но и по целому ряду государств.
15:12   С середины следующей недели в Талнахе начнет работу новый перевозчик на внутрирайонном муниципальном маршруте № 30К. 14:52   Столетие Бориса Заходера отметили в детской библиотеке Норильска городским конкурсом чтецов.
14:42   Норильчан, имеющих льготный статус, приглашают на встречу по соцподдержке на оплату ЖКУ. 14:28   В «Артек» на финал конкурса «Живая классика» отправятся шестеро школьников из Красноярского края, четверо из них - представители Норильска.
13:38   В Норильске продолжают корректировать Правила землепользования и застройки. 12:55   Норильчан наряду со всеми жителями края приглашают к участию в творческом конкурсе «Ты в ГТО, а значит – в теме!».
12:07   В субботу, 7 апреля, стадион «Заполярник» готов принять всех желающих приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Мероприятия ко Всероссийскому дню здоровья начнутся в 12 часов. 11:40   Во Дворце творчества детей и молодежи прошел квест «Азбука безопасности!».
11:27   Госавтоинспекторы Норильска обеспечивают безопасность дорожного движения в связи со сложными погодными условиями. 10:22   Прокуратура Норильска проверила кайерканский детский садик "Полянка", в котором якобы очень холодно.
08:48   Не стали лишать свободы. За попытку подкупить полицейского жительница Норильска получила условный срок. 08:38   Норильчане могут присоединиться к интеллектуальной экологической игре «ЭкоСмарт».
08:17   В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное накануне.

 4 апреля 2018 
18:11   IV традиционный турнир по тхэквондо памяти Георгия Парамонова приглашает зрителей. В этом году он впервые обрел статус международного. 18:00   Торжественные богослужения накануне Пасхи, которую православные отметят 8 апреля, проходят в течение всей этой недели (Страстной ...
17:52   Бюджетные расходы на детские новогодние подарки от муниципалитета планируется увеличить. 17:43   Жители Норильска и Дудинки из числа репрессированных будут встречаться чаще.
17:40   В норильской школе № 6 выявлено несоответствие нормам температурного режима на пару градусов. 17:35   С февраля услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных в Норильске оказывает региональный общественный благотворительный фонд Красноярского края «Белка и Стрелка».
15:14   Роспотребнадзор: «В Норильске высокий уровень заболеваемости ОРВИ, но эпидемии нет». 13:37   В Норильске появится этнический лагерь. Подведены итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений.
13:33   «Норникель» планирует создать дрон, способный автономно перемещаться в шахтах. Такая технология необходима в том числе для повышения уровня безопасности. 13:19   В Красноярском крае создано новое министерство - тарифной политики региона. Соответствующее распоряжение подписал Александр Усс.
13:13   Более трети населения Красноряского края составляют пенсионеры. 12:59   На крупный трехдневный турнир приглашаются поклонники бокса.
12:53   В Норильске по факту ДТП, в котором погибли 3 человека, возбуждено уголовное дело. 12:52   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за март.
12:51   Завтра норильчан ждет сильная метель, штормовое предупреждение объявят уже сегодня с 19 часов. 12:38   Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность Норильского транспортного прокурора назначен Руслан Романов.
12:14   Александр Симановский: «Мы не должны допустить рост тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами». 11:10   Сегодня открылась регистрация на «Тотальный диктант». Тем временем стали известны имена тех, кто будет диктовать в Норильске.

 3 апреля 2018 
18:12   Сегодня в Норильске открылась выставка «Автоматизация и информационные технологии - 2018». 18:08   В Норильске увековечат память специалистов Мончегорска и Василия Ксинтариса.
17:56   Желающие раскрасить Норильск могут садиться за мольберт: конкурс «Добавь городу красок» в этом году стартует уже в пятый раз. 17:53   Для норильчан стала доступнее возможность приобретения жилья на материке. В городе открылся офис компании «Петербургская недвижимость».
17:38   В Норильске в ДТП погибли три человека. 17:25   В Норильске полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании, в которой задействованы все общеобразовательные учреждения города.
16:39   Норильская дзюдоистка примет участие в Кубке Европы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге. 16:19   В Норильске задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотика в крупном размере.
15:59   К Дню Великой Победы в городе пройдет целый ряд праздничных мероприятий. Основной площадкой в этом году станет Комсомольская площадь. 15:52   Норильчане собирают средства для материальной помощи ветеранам ВОВ.
15:51   В Норильске к Дню Победы материальную помощь получат более 1400 человек. 15:34   Норильчанин украл у отца-пенсионера все сбережения на отпуск.
15:15   К 20 июня Норильск будет украшен к грядущему юбилею города. Флаги - триколор и с юбилейной символикой - появятся в период с 10 по 12 июля.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх