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5 апреля 2018, 14:52



Столетие Бориса Заходера отметили в детской библиотеке Норильска городским конкурсом чтецов.



Просмотров:134 Вчера в детской библиотеке имени Саши Петряева ребята младшего школьного звена соревновались за звание лучшего декламатора стихотворений Бориса Заходера. Самыми популярными произведениями юбиляра стали: «Перемена», «Вредный кот», «Дырки в сыре» и «Клей». Юные чтецы подготовились к конкурсу очень серьезно, и жюри было непросто определить победителей. Лучшими были признаны: Полина Сентищева (школа № 8, 1 «В»), Ксения Инюшова (школа № 38, 2 «В»), Егор Мельников (гимназия № 7, 3 «А») и Софья Ботнарь (школа № 27, 4 «А»).