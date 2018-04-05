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5 апреля 2018, 15:12



С середины следующей недели в Талнахе начнет работу новый перевозчик на внутрирайонном муниципальном маршруте № 30К.

С расписанием движения автобусов по маршруту № 30К можно ознакомиться на официальном сайте города Норильска.

Просмотров:160 Открытый конкурс по определению компании, предоставляющей данный вид услуг, состоялся в ноябре прошлого года. На конкурс было подано четыре заявки. Победу одержало ООО «СТК»; компания обязалась до конца 2017 года приобрести 10 новых автобусов, полностью удовлетворяющих требованиям конкурсной документации. Сейчас ООО «СТК» - единственный в Норильске пассажироперевозчик, который приступает к работе с абсолютно новыми машинами, оснащенными к тому же аппарелями (алюминиевыми накладными конструкциями для удобства спуска и подъема) для обеспечения доступа пассажиров из числа маломобильных групп населения, в том числе пассажиров с детскими колясками. Сейчас перевозчик завершает регистрацию, установку системы спутниковой навигации ГЛОНАСС и другого оборудования. 11 апреля автобусы выйдут на линию по маршруту № 30К. Напомним, кольцевой маршрут проходит по улицам: Федоровского - Первопроходцев – Федоровского.С расписанием движения автобусов по маршруту № 30К можно ознакомиться на официальном сайте города Норильска.