Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 апреля 2018, 15:19



Норильчане могут принять участие в благотворительной акции «Аллея славы», которая в преддверии Дня Победы проходит не только по России, но и по целому ряду государств.

Для того чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти на сайт аллеи-славы.рф; написать название своего города в строке чуть ниже карты городов-участников и проголосовать; авторизироваться на сайте через любую соцсеть и выбрать растения, которые будут высажены на аллее. Правила и сроки голосования есть на сайте. На выбор участников предлагается 40 видов деревьев, большинство из которых, к сожалению, в Норильске не приживутся. Однако в перечне есть несколько хвойных растений, которые достаточно хорошо чувствовали бы себя и в северных широтах.

Просмотров:125 Желающим предлагают принять участие в голосовании за свой город - в тех, которые войдут в число победителей, будет высажено бесплатно 9000 деревьев, сообщает компания «Экоплант», инициатор акции. Акция проходит в России, Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии. Аллеи могут быть разбиты во дворах школ, институтов, больниц, парках, жилищных комплексах, административных, муниципальных и частных объектах.Для того чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти на сайт аллеи-славы.рф; написать название своего города в строке чуть ниже карты городов-участников и проголосовать; авторизироваться на сайте через любую соцсеть и выбрать растения, которые будут высажены на аллее. Правила и сроки голосования есть на сайте.На выбор участников предлагается 40 видов деревьев, большинство из которых, к сожалению, в Норильске не приживутся. Однако в перечне есть несколько хвойных растений, которые достаточно хорошо чувствовали бы себя и в северных широтах.