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5 апреля 2018, 16:29



На станции юных техников для норильских школьников в возрасте от 10 до 17 лет состоялись разноформатные интеллектуальные соревнования в сфере информационных технологий.

«Отсев был весьма строгим, - рассказывает о конкурсе методист СЮТ Марина Киркина. - Наши эксперты - программисты и компьютерщики не только из Норильска, но и из разных городов страны, ведь сегодня не проблема в подобного рода коммуникациях». Самых талантливых участников во всех четырех номинациях – «Веб-страница», «Рисуем на ПК», «Мультимедиа-презентации», а также «Видеоролики и флешанимация» - жюри еще определяют. В настоящее время известны не все имена лауреатов фестиваля, которые получат дипломы победителей. Известно, например, что в число лидеров однозначно попали Юлия Королева, Эмилия Туналиева, Александр Нестеренко, Анна Павлюк, Александра Каниболоцкая, Никита Сай и другие. Каждый ребенок выбирал тему и работал над компьтерной презентацией, исходя из своих предпочтений и склада характера: кто-то сделал веб-проект об истории Норильска, кто-то создал мультфильм-предупреждение о вредных привычках людей или экологии в регионе. Одна из победительниц в номинации «Видеоролики и флешанимация» Белла Момот, одиннадцатиклассница из 4-й гимназии, придумала видеоролик на тему того, как телефоны и гаджеты негативно влияют на непосредственное, живое, настоящее человеческое общение между людьми. Ее работа показалась экспертам одной из самых убедительных и честных.

Просмотров:129 В финале городского фестиваля информационных технологий «Творчество и технологии 21-го века» участвовало 39 ребят. До этого отборочные туры проходили во всех учебных учреждениях Норильска - в состязаниях изначально заявлялись более 90 ребятишек.«Отсев был весьма строгим, - рассказывает о конкурсе методист СЮТ Марина Киркина. - Наши эксперты - программисты и компьютерщики не только из Норильска, но и из разных городов страны, ведь сегодня не проблема в подобного рода коммуникациях».Самых талантливых участников во всех четырех номинациях – «Веб-страница», «Рисуем на ПК», «Мультимедиа-презентации», а также «Видеоролики и флешанимация» - жюри еще определяют. В настоящее время известны не все имена лауреатов фестиваля, которые получат дипломы победителей. Известно, например, что в число лидеров однозначно попали Юлия Королева, Эмилия Туналиева, Александр Нестеренко, Анна Павлюк, Александра Каниболоцкая, Никита Сай и другие.Каждый ребенок выбирал тему и работал над компьтерной презентацией, исходя из своих предпочтений и склада характера: кто-то сделал веб-проект об истории Норильска, кто-то создал мультфильм-предупреждение о вредных привычках людей или экологии в регионе. Одна из победительниц в номинации «Видеоролики и флешанимация» Белла Момот, одиннадцатиклассница из 4-й гимназии, придумала видеоролик на тему того, как телефоны и гаджеты негативно влияют на непосредственное, живое, настоящее человеческое общение между людьми. Ее работа показалась экспертам одной из самых убедительных и честных.