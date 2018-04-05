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5 апреля 2018, 16:44



В преддверии майских праздников. 28 апреля, суббота, - рабочий день, сокращенный на час.

Таким образом, страна будет отдыхать четыре дня подряд: 29 и 30 апреля и 1 и 2 мая. Добавим, во время празднования Дня Победы, 9 мая, никаких переносов не будет - праздник приходится на середину недели, так что 7, 8, 10 и 11-е число - станут трудовыми буднями.

Просмотров:122 1 мая граждане Российской Федерации отмечают Праздник Весны и Труда, который объявлен официальным нерабочим праздничным днем. В 2018 году он выпадает на вторник. Продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час, то есть 30 апреля должно быть рабочим днем с сокращенным рабочим временем на 1 час. Однако для рационализации рабочего процесса на понедельник, 30 апреля, запланирован перенос выходного дня с субботы, 28 апреля. Поэтому 28 апреля - рабочий день с сокращенным рабочим временем на 1 час.Таким образом, страна будет отдыхать четыре дня подряд: 29 и 30 апреля и 1 и 2 мая.Добавим, во время празднования Дня Победы, 9 мая, никаких переносов не будет - праздник приходится на середину недели, так что 7, 8, 10 и 11-е число - станут трудовыми буднями.