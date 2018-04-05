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5 апреля 2018, 16:53



Саду быть! Летом 2018 года продолжится благоустройство, облагораживание дворовой территории на Нансена, 92, и создание там сада камней.

Депутат Норильского городского Совета Наталья Плотникова подсказала активистам площадку, которую можно было бы преобразить. Выехали на место, осмотрелись, и работа закипела: вывезли несколько машин мусора, завезли несколько тонн щебня, разровняли его, обустроили клумбы и посадили растения. Прошлым летом был облагорожен небольшой участок двора, в этом году работы по созданию сада камней продолжатся. Руководители проекта Вероника Подолько и Екатерина Карагодова приняли участие в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей», получили финансирование и возможность реализовать свою идею дальше. Дальнейшее воплощение проекта в жизнь будет проходить при партнерстве администрации города, «Норникеля» и волонтеров. Когда сад камней будет закончен, его передадут на баланс города. Островок будет радовать не только жителей двора по Нансена, 92, но, возможно, станет и культурной достопримечательностью Норильска. Преображение планируется завершить к августу текущего года. В настоящее время определяется будущий застройщик, который сможет воплотить проект в жизнь, и тщательно прорабатывается проект самой площадки с учетом особенностей ее расположения и рельефа.

Просмотров:148 Идея создать в этом дворе сад камней появилась у волонтеров "Норникеля" еще в 2017 году, когда они принимали участие в экомарафоне «ПонесЛось!». Очень уж хотелось активистам сделать свой город краше.Депутат Норильского городского Совета Наталья Плотникова подсказала активистам площадку, которую можно было бы преобразить. Выехали на место, осмотрелись, и работа закипела: вывезли несколько машин мусора, завезли несколько тонн щебня, разровняли его, обустроили клумбы и посадили растения.Прошлым летом был облагорожен небольшой участок двора, в этом году работы по созданию сада камней продолжатся. Руководители проекта Вероника Подолько и Екатерина Карагодова приняли участие в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей», получили финансирование и возможность реализовать свою идею дальше.Дальнейшее воплощение проекта в жизнь будет проходить при партнерстве администрации города, «Норникеля» и волонтеров. Когда сад камней будет закончен, его передадут на баланс города. Островок будет радовать не только жителей двора по Нансена, 92, но, возможно, станет и культурной достопримечательностью Норильска.Преображение планируется завершить к августу текущего года. В настоящее время определяется будущий застройщик, который сможет воплотить проект в жизнь, и тщательно прорабатывается проект самой площадки с учетом особенностей ее расположения и рельефа.