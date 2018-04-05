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5 апреля 2018, 17:08



Завтра, 6 апреля, МФК «Норильский никель» сыграет с ближайшим преследователем.

За всю историю соперники провели между собой 14 матчей, в которых никельщики побеждали девять раз. На счету «Прогресса» две победы. Разница забитых и пропущенных мячей 62:34 в пользу «Норникеля». Добавим, что сейчас у «Норникеля» 44 очка и шестая строчка в турнирной таблице. «Прогресс» на седьмом месте с 36 очками.

Просмотров:117 Игра, в которой северяне встретятся с глазовским «Прогрессом», пройдет в рамках 18-го тура Суперлиги на домашней для норильчан площадке Дворца спорта «Арктика». Начало – в 19.00.За всю историю соперники провели между собой 14 матчей, в которых никельщики побеждали девять раз. На счету «Прогресса» две победы. Разница забитых и пропущенных мячей 62:34 в пользу «Норникеля».Добавим, что сейчас у «Норникеля» 44 очка и шестая строчка в турнирной таблице. «Прогресс» на седьмом месте с 36 очками.