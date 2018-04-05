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5 апреля 2018, 17:09



Норильчан призывают принять участие в голосовании на лучшее название зоны отдыха у озера Долгое.

В рамках мероприятий по подготовке к 65-летнему юбилею города Норильска 15 февраля 2018 года стартовал конкурс на лучшее название будущего парка. Конкурс проводится с целью создания «визитной карточки» парка, отражающей особенности его расположения, историю и традиции города. На конкурс было подано 56 заявок. По результатам I этапа конкурсной комиссией было отобрано 5 лучших названий парка: 1. «Парк долгого лета» - автор Хрусталев Евгений Анатольевич; 2. «Айс-парк» - автор Привалова Валерия Анатольевна; 3. Парк отдыха «Арктический» - автор Федкевич Ольга Александровна; 4. Парк отдыха «Солнечный» - автор Данова Марина Александровна; 5. Парк отдыха «Озеро Долгое» - автор Кох Юлия Валерьевна. II тур пройдет в период с 5 апреля по 5 мая 2018 года. Из пяти отобранных названий путем голосования жителей на официальном сайте города Норильска (http://www.norilsk-city.ru/vote/79697/index.shtml) будет выбран победитель. Предложение о присвоении наименования парка будет направлено главе города Норильска. Победитель будет награжден ценным подарком, сообщает пресс-служба администрации города.

Просмотров:120 Завершился I этап конкурса на лучшее название парка, расположенного на территории, прилегающей к озеру Долгое.В рамках мероприятий по подготовке к 65-летнему юбилею города Норильска 15 февраля 2018 года стартовал конкурс на лучшее название будущего парка. Конкурс проводится с целью создания «визитной карточки» парка, отражающей особенности его расположения, историю и традиции города.На конкурс было подано 56 заявок.По результатам I этапа конкурсной комиссией было отобрано 5 лучших названий парка:1. «Парк долгого лета» - автор Хрусталев Евгений Анатольевич;2. «Айс-парк» - автор Привалова Валерия Анатольевна;3. Парк отдыха «Арктический» - автор Федкевич Ольга Александровна;4. Парк отдыха «Солнечный» - автор Данова Марина Александровна;5. Парк отдыха «Озеро Долгое» - автор Кох Юлия Валерьевна.II тур пройдет в период с 5 апреля по 5 мая 2018 года. Из пяти отобранных названий путем голосования жителей на официальном сайте города Норильска (http://www.norilsk-city.ru/vote/79697/index.shtml) будет выбран победитель.Предложение о присвоении наименования парка будет направлено главе города Норильска. Победитель будет награжден ценным подарком, сообщает пресс-служба администрации города.