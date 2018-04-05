|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
22:00 Прокуратура и госпожнадзор проверили торговый центр «Галактика» в Талнахе.
17:09 Норильчан призывают принять участие в голосовании на лучшее название зоны отдыха у озера Долгое.
17:08 Завтра, 6 апреля, МФК «Норильский никель» сыграет с ближайшим преследователем.
16:53 Саду быть! Летом 2018 года продолжится благоустройство, облагораживание дворовой территории на Нансена, 92, и создание там сада камней.
16:44 В преддверии майских праздников. 28 апреля, суббота, - рабочий день, сокращенный на час.
16:29 На станции юных техников для норильских школьников в возрасте от 10 до 17 лет состоялись разноформатные интеллектуальные соревнования в сфере информационных технологий.
15:19 Норильчане могут принять участие в благотворительной акции «Аллея славы», которая в преддверии Дня Победы проходит не только по России, но и по целому ряду государств.
15:12 С середины следующей недели в Талнахе начнет работу новый перевозчик на внутрирайонном муниципальном маршруте № 30К.
14:52 Столетие Бориса Заходера отметили в детской библиотеке Норильска городским конкурсом чтецов.
14:42 Норильчан, имеющих льготный статус, приглашают на встречу по соцподдержке на оплату ЖКУ.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх