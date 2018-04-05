Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 апреля 2018, 22:00



Прокуратура и госпожнадзор проверили торговый центр «Галактика» в Талнахе.

«Бардак полный!», - так откомментировал положение дел в "Галактике" и.о. прокурора города Хаваж Гутаев. Главный пожарный дознаватель вообще во время проверки получил удар током. Неудовлетворительное положение дел в путях эвакуации, их там практически нет. В «Чайхоне» запасный выход оказался за дверью с надписью "Туалет". Неизвестно, куда бежать в случае пожара и посетителям студии детской красоты. Хоть лестница, предназначенная для спасения, находится неподалеку, путь к ней не указан. А дверь, расположенная напротив основного входа в детский комплекс, ведет к подсобному помещению, заставленному коробками. Чтобы узнать, как в «Галактике» работает пожарная сигнализация, подожгли газету и поднесли ее, дымящуюся, к устройству под потолком – сработало оно не сразу. Некоторые огнетушители служать держателем для манекенов. По периметру потолка отовсюду капает - течет из пожарной трубы. На вопрос корреспондента ЗП: «Что ж у вас так много нарушений?», один из сопровождающих ответил: «Так здание было построено неправильно». Например, одна из стен по документам должна быть кирпичной и глухой - чтобы пламя не перекинулось на соседнее здание, так как нарушен противопожарный разрыв, по факту же эта стена - не глухая и не кирпичная. И много еще чего на бумаге – правильно, а на деле – с вопиющими нарушениями. Как пояснил главный пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко, последняя подобная проверка проводилась в 2013 году. И по ее результатам суд вынес решение: деятельность «Галактики» приостановить. Почему торговый центр работает до сих пор – непонятно. И.о. прокурора Хаваж Гутаев отметил, что с тем судебным решением он не знаком. «Если оценивать противопожарную безопасность по десятибалльной шкале, где десять это – хорошо, а ноль – плохо, «Галактике» можно поставить два. Будем ждать акт, который нам представит пожарный дознаватель, разберемся, почему не исполнено судебное решение, если оно было вынесено, и примем меры», - заключил Гутаев. «С момента последней проверки здание было существенно перестроено, - отметил Иващенко, - и к тем нарушениям, которые так и не устранили, добавились еще и новые, конструктивные. Сегодня мы все осмотрели, измерили, затем детально изучим документы, сделаем выводы и все материалы проверки до 12 апреля передадим в прокуратуру».

Просмотров:148 Вывод-полное несоблюдение пожарной безопасности. В случае пожара у посетителей очень мало будет времени для спасения, а само здание сложится как карточный домик через 20-25 минут.«Бардак полный!», - так откомментировал положение дел в "Галактике" и.о. прокурора города Хаваж Гутаев. Главный пожарный дознаватель вообще во время проверки получил удар током. Неудовлетворительное положение дел в путях эвакуации, их там практически нет. В «Чайхоне» запасный выход оказался за дверью с надписью "Туалет". Неизвестно, куда бежать в случае пожара и посетителям студии детской красоты. Хоть лестница, предназначенная для спасения, находится неподалеку, путь к ней не указан. А дверь, расположенная напротив основного входа в детский комплекс, ведет к подсобному помещению, заставленному коробками.Чтобы узнать, как в «Галактике» работает пожарная сигнализация, подожгли газету и поднесли ее, дымящуюся, к устройству под потолком – сработало оно не сразу. Некоторые огнетушители служать держателем для манекенов. По периметру потолка отовсюду капает - течет из пожарной трубы. На вопрос корреспондента ЗП: «Что ж у вас так много нарушений?», один из сопровождающих ответил: «Так здание было построено неправильно». Например, одна из стен по документам должна быть кирпичной и глухой - чтобы пламя не перекинулось на соседнее здание, так как нарушен противопожарный разрыв, по факту же эта стена - не глухая и не кирпичная. И много еще чего на бумаге – правильно, а на деле – с вопиющими нарушениями.Как пояснил главный пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко, последняя подобная проверка проводилась в 2013 году. И по ее результатам суд вынес решение: деятельность «Галактики» приостановить. Почему торговый центр работает до сих пор – непонятно. И.о. прокурора Хаваж Гутаев отметил, что с тем судебным решением он не знаком.«Если оценивать противопожарную безопасность по десятибалльной шкале, где десять это – хорошо, а ноль – плохо, «Галактике» можно поставить два. Будем ждать акт, который нам представит пожарный дознаватель, разберемся, почему не исполнено судебное решение, если оно было вынесено, и примем меры», - заключил Гутаев.«С момента последней проверки здание было существенно перестроено, - отметил Иващенко, - и к тем нарушениям, которые так и не устранили, добавились еще и новые, конструктивные. Сегодня мы все осмотрели, измерили, затем детально изучим документы, сделаем выводы и все материалы проверки до 12 апреля передадим в прокуратуру».