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6 апреля 2018, 09:57



В Норильске направлено в суд дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Полицейские установили, что данный водитель ранее привлекался за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и тогда по решению суда был оштрафован на 30 000 рублей с лишением водительского удостоверения сроком на 18 месяцев – до 2018 года. Постановление суда о выплате штрафа в полном объеме мужчиной исполнено не было. Дознавателями отдела МВД России по г. Норильску в его отношении было возбуждено уже уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:188 В сентябре сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль «ВАЗ 21099», водитель которого был пьян. 27-летнего мужчину отстранили от управления транспортом, а автомобиль поместили на штрафстоянку.Полицейские установили, что данный водитель ранее привлекался за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и тогда по решению суда был оштрафован на 30 000 рублей с лишением водительского удостоверения сроком на 18 месяцев – до 2018 года. Постановление суда о выплате штрафа в полном объеме мужчиной исполнено не было.Дознавателями отдела МВД России по г. Норильску в его отношении было возбуждено уже уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до 2 лет.В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.