Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 апреля 2018, 10:27



В Норильске пройдет фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе.

"Почти в каждой семье есть фотографии, сделанные во времена Советского Союза. Недостаток качества таких снимков окупается их содержанием, ведь они рассказывают об ушедшей эпохе. Давайте вместе вспомним те чудные времена: спортивные костюмы ADIDAS и джинсовые куртки, ларьки, жвачки и импортные шоколадки, вступление в пионеры и фото у ковра!", - призывают организаторы конкурса. Победителей будут определять в семи номинациях. В номинацию «Мисс СССР! Нашим мамам посвящается!» попадут фотографии наших мам, тётушек и бабушек. Фотокарточки октябрятского детства, пионерских сборов и торжественных линеек объединят в номинации «Удивительное советское детство: а ты помнишь?!». Ещё лет 20 назад ковёр на стене был одним из символов советской семьи и фотографироваться на его фоне было очень модно, поэтому организаторы конкурса придумали отдельную номинацию для таких фотографий - «Фото с ковром» . В номинации «Да здравствует! УРА!» будут представлены фотографии с митингов, субботников, демонстраций и других торжественных массовых мероприятий того времени; в номинации «Сегодня будут танцы!» - фото с танцев и праздничных мероприятий; в номинации «За спортивные достижения!" - фото со спортивных мероприятий; "А свадьба пела и гуляла!" - фото со свадебных торжеств. Присылать фотографии можно на электронный адрес 391488mc@mail.ru или приносите в Молодежный центр по адресу: ул. Школьная 10, каб. 2-03, где их отсканируют. 5 мая в открытом пространстве «Фонтанка» Молодежного центра пройдет тематическая программа «Обратно в СССР», на одной из площадок будет организована выставка ретрофото, где гости мероприятия смогут проголосовать за понравившиеся фото в соответствии с представленными номинациями. В конце мероприятия состоится подведение итогов фотоконкурса и торжественное награждение победителей. Телефон для справок 39-14-88.

Просмотров:172 С 10 по 30 апреля МБУ «Молодежный центр» проведет фотоконкурс «Рожденные в СССР», посвящённый воспоминаниям о Советском Союзе, о людях, событиях и фактах конца прошлого столетия."Почти в каждой семье есть фотографии, сделанные во времена Советского Союза. Недостаток качества таких снимков окупается их содержанием, ведь они рассказывают об ушедшей эпохе. Давайте вместе вспомним те чудные времена: спортивные костюмы ADIDAS и джинсовые куртки, ларьки, жвачки и импортные шоколадки, вступление в пионеры и фото у ковра!", - призывают организаторы конкурса.Победителей будут определять в семи номинациях. В номинацию «Мисс СССР! Нашим мамам посвящается!» попадут фотографии наших мам, тётушек и бабушек.Фотокарточки октябрятского детства, пионерских сборов и торжественных линеек объединят в номинации «Удивительное советское детство: а ты помнишь?!».Ещё лет 20 назад ковёр на стене был одним из символов советской семьи и фотографироваться на его фоне было очень модно, поэтому организаторы конкурса придумали отдельную номинацию для таких фотографий - «Фото с ковром» .В номинации «Да здравствует! УРА!» будут представлены фотографии с митингов, субботников, демонстраций и других торжественных массовых мероприятий того времени; в номинации «Сегодня будут танцы!» - фото с танцев и праздничных мероприятий; в номинации «За спортивные достижения!" - фото со спортивных мероприятий; "А свадьба пела и гуляла!" - фото со свадебных торжеств.Присылать фотографии можно на электронный адрес 391488mc@mail.ru или приносите в Молодежный центр по адресу: ул. Школьная 10, каб. 2-03, где их отсканируют.5 мая в открытом пространстве «Фонтанка» Молодежного центра пройдет тематическая программа «Обратно в СССР», на одной из площадок будет организована выставка ретрофото, где гости мероприятия смогут проголосовать за понравившиеся фото в соответствии с представленными номинациями.В конце мероприятия состоится подведение итогов фотоконкурса и торжественное награждение победителей.Телефон для справок 39-14-88.