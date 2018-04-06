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6 апреля 2018, 10:35



«За роялем вдвоем» - фортепианный дуэт приглашает норильчан на концерт.

Любителям классической музыки представится возможность окунуться в атмосферу музыкального салона, когда игра в четыре руки пользовалась чрезвычайной популярностью и считалась признаком хорошего тона. В концерте прозвучит музыка Ф. Шуберта, И. Брамса, С. Рахманинова, А. Эшпая, К. Гуаставино. Концерт ведет Анна Носкова. Вход свободный.

Просмотров:159 20 апреля в городском Концертном зале по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 17а, состоится концерт фортепианного дуэта Елены Туркиной – лауреата международных конкурсов и Дмитрия Васильева – дипломанта всероссийского конкурса камерной музыки «Сибирские камерные ассамблеи». Начало в 19.00.Любителям классической музыки представится возможность окунуться в атмосферу музыкального салона, когда игра в четыре руки пользовалась чрезвычайной популярностью и считалась признаком хорошего тона.В концерте прозвучит музыка Ф. Шуберта, И. Брамса, С. Рахманинова, А. Эшпая, К. Гуаставино.Концерт ведет Анна Носкова. Вход свободный.