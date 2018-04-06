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6 апреля 2018, 10:58



О перспективах развития Арктической зоны на всероссийском конгрессе «Промышленная экология регионов - 2018» рассказал эксперт «ПОРА».

На заседании обсуждался и вопрос экологии в Арктической зоне России. В состав Уральского федерального округа входит одна из территорий, находящаяся в Арктической зоне Российской Федерации – Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), регион с непростой экологической обстановкой. Эксперт проектного офиса развития Арктики «ПОРА» Александр Воротников принял активное участие в работе круглого стола «Устойчивое развитие территорий в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов». В своем докладе «Финансирование ключевых инфраструктурных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Реализация Послания президента Федеральному Собранию - 2018» Воротников рассказал о перспективах развития АЗРФ, финансировании крупнейших проектов в регионе, измерении влияния этих процессов на социально-экономическое развитие Арктики с использованием «Полярного индекса». «Развитие Арктической зоны РФ было признано одной из приоритетных задач развития страны в целом, и в Послании президента ей было уделено серьезное внимание. В частности, было сказано о новых перспективных направлениях для Арктики: транспорт, северный морской путь, авиация, распределенная энергетика, доступный интернет и др. Рейтинг устойчивого развития «Полярный индекс» позволит в реальном времени отслеживать изменения в социально-экономическом положении региона благодаря финансированию крупных инфраструктурных проектов», - отметил эксперт "ПОРА".

Просмотров:167 Третий Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов - 2018» проходил в Екатеринбурге, сообщает НИА -Красноярск.На заседании обсуждался и вопрос экологии в Арктической зоне России. В состав Уральского федерального округа входит одна из территорий, находящаяся в Арктической зоне Российской Федерации – Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), регион с непростой экологической обстановкой.Эксперт проектного офиса развития Арктики «ПОРА» Александр Воротников принял активное участие в работе круглого стола «Устойчивое развитие территорий в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов».В своем докладе «Финансирование ключевых инфраструктурных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Реализация Послания президента Федеральному Собранию - 2018» Воротников рассказал о перспективах развития АЗРФ, финансировании крупнейших проектов в регионе, измерении влияния этих процессов на социально-экономическое развитие Арктики с использованием «Полярного индекса».«Развитие Арктической зоны РФ было признано одной из приоритетных задач развития страны в целом, и в Послании президента ей было уделено серьезное внимание. В частности, было сказано о новых перспективных направлениях для Арктики: транспорт, северный морской путь, авиация, распределенная энергетика, доступный интернет и др. Рейтинг устойчивого развития «Полярный индекс» позволит в реальном времени отслеживать изменения в социально-экономическом положении региона благодаря финансированию крупных инфраструктурных проектов», - отметил эксперт "ПОРА".