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6 апреля 2018, 14:04



В отделениях Почты России норильчане смогут приобрести стиральные порошки дешевле, чем в ряде торговых сетей.

По стране в линейку товаров будут включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары и иные товары первой необходимости. Однако в Норильске «акция» коснется только трех марок стиральных порошков (они прибудут в отделения с ближайшей поставкой). Напомним: несколько лет назад Почта России пересмотрела продуктовую линейку: в больших городах были оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых товаров. Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК-цена». Информация о скидках на определенные категории товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи. «Из 42 000 тысяч почтовых отделений около 30 000 расположены в сельской местности. В том числе 9000 отделений Почты России расположены в населенных пунктах, где проживает менее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую выступает единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее максимально доступной для населения», - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Просмотров:141 Проект реализуется в рамках снижения розничных цен на ряд социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране. Цены на определенный ассортимент товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях, сообщила пресс-служба ФГУП «Почта России».По стране в линейку товаров будут включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары и иные товары первой необходимости. Однако в Норильске «акция» коснется только трех марок стиральных порошков (они прибудут в отделения с ближайшей поставкой).Напомним: несколько лет назад Почта России пересмотрела продуктовую линейку: в больших городах были оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых товаров.Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК-цена». Информация о скидках на определенные категории товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи.«Из 42 000 тысяч почтовых отделений около 30 000 расположены в сельской местности. В том числе 9000 отделений Почты России расположены в населенных пунктах, где проживает менее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую выступает единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости. Мы приняли решение снизить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать ее максимально доступной для населения», - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.