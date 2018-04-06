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6 апреля 2018, 14:16



Малый и средний бизнес в Норильске поддержат льготной арендой муниципальных площадей.

По мнению муниципалитета, реализация данных мер поддержки малого и среднего бизнеса позволит решить две задачи – привлечь потенциальных инвесторов, планирующих реализовывать долгосрочные проекты на территории, а также сократить расходы на содержание пустующих помещений (ежегодно на эти цели из местного бюджета тратится более 10 млн рублей). За принятие таких нормативных документов члены комиссии проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 10 апреля 2018 года.

Просмотров:119 Вопрос рассматривался сегодня на заседании депутатской комиссии по бюджету и собственности. В частности, планируется утвердить порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципальных объектов, а также порядок предоставления этого недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. В перечень войдут только объекты недвижимости, свободные от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Предприниматели смогут получить такие объекты как в долгосрочное пользование, так и в собственность. Причем в пользование муниципальную недвижимость можно будет получить и на безвозмездной основе (при условии, что на объекте необходимо выполнить ремонтные работы). И еще одно условие – недвижимость, предоставленную в безвозмездное пользование, нельзя будет передавать в аренду/субаренду. В настоящее время техническое состояние значительного числа объектов, которые будут включены в перечень, неудовлетворительное, и предпринимателям придется выполнять ремонт за свой счет. Процедура проведения капитальных ремонтов и (или) реконструкции недвижимого имущества, переданного на безвозмездной основе, будет регулироваться отдельным нормативным актом.По мнению муниципалитета, реализация данных мер поддержки малого и среднего бизнеса позволит решить две задачи – привлечь потенциальных инвесторов, планирующих реализовывать долгосрочные проекты на территории, а также сократить расходы на содержание пустующих помещений (ежегодно на эти цели из местного бюджета тратится более 10 млн рублей).За принятие таких нормативных документов члены комиссии проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 10 апреля 2018 года.