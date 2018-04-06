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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:56 Панацея или просто бизнес? Норильчане активно обсуждают тему лечения детей, имеющих проблемы с речью и поведением.
15:41 Кинокомплекс «Родина» и городской Центр культуры приглашают норильчан к участию в фотографическом проекте-конкурсе «Отражение», посвященном 65-летию Норильска.
15:23 «Путевка в жизнь». Норильские школьники из малообеспеченных семей, мечтающие о высшем образовании, могут претендовать на помощь благотворительного фонда.
15:23 Начальник полиции Норильска поздравил подчиненных следователей с профессиональным праздником.
15:01 В Норильске при пожаре в частных гаражах сгорела металлическая лодка.
14:42 Сразу пять золотых медалей завоевали норильские каратисты на XXIII всероссийских соревнованиях «Кубок успеха».
14:16 Малый и средний бизнес в Норильске поддержат льготной арендой муниципальных площадей.
14:04 В отделениях Почты России норильчане смогут приобрести стиральные порошки дешевле, чем в ряде торговых сетей.
10:58 О перспективах развития Арктической зоны на всероссийском конгрессе «Промышленная экология регионов - 2018» рассказал эксперт «ПОРА».
10:35 «За роялем вдвоем» - фортепианный дуэт приглашает норильчан на концерт.
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