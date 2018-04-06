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6 апреля 2018, 14:42



Сразу пять золотых медалей завоевали норильские каратисты на XXIII всероссийских соревнованиях «Кубок успеха».

Норильск был представлен каратистами трех городских клубов карате (11 человек от клубов «Олимп», «Легион» и «Звезда»), они выступали в составе сборной Красноярского края. Наши ребята завоевали пять золотых медалей (в индивидуальном ката Александр Томачинский и Александра Нуркенова; в командном – женская и мужская тройки 14-15 лет, а также команда взрослых мужчин), одна серебряная (женская взрослая команда) и три бронзовых (в индивидуальном ката - Данила Хасанов, Валентина Колпащикова, Александр Томачинский). Александра Нуркенова и Александр Томачинский выполнили разряд кандидата в мастера спорта России, Валентина Колпащикова подтвердила разряд КМС. Руководитель клуба «Олимп» Алексей Нуркенов отметил хороший результат ребят и отметил, что такие турниры нужны, главным образом, для выполнения спортивных разрядов, а также соревновательного опыта, который для норильчан всегда актуален. Помимо этого, один из норильчан отметился золотой медалью и в проходившем в рамках соревнований «Кубок успеха» втором этапе спартакиады школьников. «Это самое престижное соревнование для школьников в нашей стране. Благодаря этой победе Александр Томачинский отобрался на финальный этап спартакиады, которая состоится в июле», - пояснил Алексей Нуркенов. Сегодня каратисты продолжают подготовку к первенству России среди детей 12-13 лет, где в личном и командном ката выступят пять спортсменов клуба «Олимп».

Просмотров:108 «Кубок успеха» - это соревнования по карате WKF, которые вот уже на протяжении 23 лет проводит один из старейших клубов карате в Новосибирске. Из внутриклубных соревнований вырос целый всероссийский турнир, гостями на котором выступают и спортсмены из других стран (например, в этом году - Казахстана). В этом году в списке участников значилось более 1150 человек: они соревновались а категориях ката (личном и командном) и кумите в рамках всероссийского (участники от 12 лет и старше) и межрегионального (спортсмены 10-11 лет) турниров.Норильск был представлен каратистами трех городских клубов карате (11 человек от клубов «Олимп», «Легион» и «Звезда»), они выступали в составе сборной Красноярского края. Наши ребята завоевали пять золотых медалей (в индивидуальном ката Александр Томачинский и Александра Нуркенова; в командном – женская и мужская тройки 14-15 лет, а также команда взрослых мужчин), одна серебряная (женская взрослая команда) и три бронзовых (в индивидуальном ката - Данила Хасанов, Валентина Колпащикова, Александр Томачинский). Александра Нуркенова и Александр Томачинский выполнили разряд кандидата в мастера спорта России, Валентина Колпащикова подтвердила разряд КМС.Руководитель клуба «Олимп» Алексей Нуркенов отметил хороший результат ребят и отметил, что такие турниры нужны, главным образом, для выполнения спортивных разрядов, а также соревновательного опыта, который для норильчан всегда актуален.Помимо этого, один из норильчан отметился золотой медалью и в проходившем в рамках соревнований «Кубок успеха» втором этапе спартакиады школьников.«Это самое престижное соревнование для школьников в нашей стране. Благодаря этой победе Александр Томачинский отобрался на финальный этап спартакиады, которая состоится в июле», - пояснил Алексей Нуркенов.Сегодня каратисты продолжают подготовку к первенству России среди детей 12-13 лет, где в личном и командном ката выступят пять спортсменов клуба «Олимп».