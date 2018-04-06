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6 апреля 2018, 15:01



В Норильске при пожаре в частных гаражах сгорела металлическая лодка.

Пожар охватил два гаража и кровли соседних боксов на общей площади 300 квадратных метров. По предварительной версии воспламенение произошло в результате короткого замыкания электропроводки. Ликвидировать пламя удалось лишь через три часа. На тушение от МЧС привлекались шесть единиц техники и 22 огнеборца.

Просмотров:94 Судно находилось в гаражном боксе в районе Голиково, где и вспыхнул огонь 5 апреля. Владелец соседнего гаража увидел задымление и сообщил об этом в 9 утра в пожарную службу.Пожар охватил два гаража и кровли соседних боксов на общей площади 300 квадратных метров. По предварительной версии воспламенение произошло в результате короткого замыкания электропроводки.Ликвидировать пламя удалось лишь через три часа. На тушение от МЧС привлекались шесть единиц техники и 22 огнеборца.