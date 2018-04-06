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6 апреля 2018, 15:23



Начальник полиции Норильска поздравил подчиненных следователей с профессиональным праздником.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в деятельности 12 следователей сегодня были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами отдела МВД. В следственных подразделениях Норильска сегодня несет службу 51 сотрудник. Только за первый квартал 2018 года в их производстве находилось 492 уголовных дела, 105 уголовных дел на 115 обвиняемых направлены в суд с обвинительным заключением. Добавим, сегодня отмечается 55-я годовщина со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. В этот день в 1963 году был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка». После издания этого указа в системе МВД СССР началось формирование аппаратов предварительного следствия.

Просмотров:80 Сегодня отмечается День работника следственных органов МВД России. На торжественном собрании начальник отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов лично поблагодарил следователей за самоотверженный труд и преданность выбранной профессии, пожелав профессиональных успехов, семейного благополучия и крепкого здоровья. С праздником своих коллег поздравили полицейские из других подразделений, а также председатель Совета ветеранов отдела МВД России по г. Норильску Леонид Бизер.За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в деятельности 12 следователей сегодня были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами отдела МВД.В следственных подразделениях Норильска сегодня несет службу 51 сотрудник. Только за первый квартал 2018 года в их производстве находилось 492 уголовных дела, 105 уголовных дел на 115 обвиняемых направлены в суд с обвинительным заключением.Добавим, сегодня отмечается 55-я годовщина со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. В этот день в 1963 году был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка». После издания этого указа в системе МВД СССР началось формирование аппаратов предварительного следствия.