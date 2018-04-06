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6 апреля 2018, 15:23

«Путевка в жизнь». Норильские школьники из малообеспеченных семей, мечтающие о высшем образовании, могут претендовать на помощь благотворительного фонда.


В России объявили конкурс для десятиклассников, мечтающих о высшем образовании. Программа «Поддержи таланты», которую уже третий год организует благотворительный фонд «Путевка в жизнь», призвана помочь способным детям из малообеспеченных семей подготовиться к выпускным экзаменам и поступлению в вуз. Стипендиаты фонда получают свободный доступ к лучшим платным онлайн-курсам и репетиторам, а также финансовую поддержку в течение первого года обучения в высшем учебном заведении. Прием заявок на участие в конкурсе в рамках программы «Поддержи таланты» продлится до 31 мая 2018 года.
Принять участие в конкурсе могут те школьники, которые в этом году оканчивают 10-й класс, мечтают о поступлении в вуз и интересуются естественными науками. Необходимое условие – низкий доход родителей, так как поддержка рассчитана на тех ребят, у которых нет других источников финансирования для качественной подготовки к поступлению в вуз. Потенциальный кандидат должен учиться на четверки и пятерки и иметь средний балл по профильным предметам (математике, физике или химии) не ниже пяти. Участие и призовые места в различных предметных олимпиадах (например, областных или районных) будут дополнительным преимуществом. Важны и личные качества: любознательность, самоорганизованность, активная жизненная позиция, умение преодолевать трудности и оригинальный подход к решению задач – оценивать это будут во время личных собеседований с конкурсантами.
«В конце 10-го класса у школьников начинается очень важный период – подготовка к поступлению в вуз. Цель нашего благотворительного фонда – помогать подросткам, которые действительно стремятся изменить мир к лучшему, хотят приносить пользу людям и уже в школе принимают активное участие в общественно полезной жизни. Именно за такими детьми будущее нашей страны, и финансовые трудности в семье не должны быть для них преградой», – отмечает директор фонда «Путевка в жизнь» Лариса Клецко.
Поддержка фонда включает в себя разработку индивидуального плана подготовки для каждого стипендиата, в который входят:
• бесплатное обучение при участии опытных преподавателей ведущих вузов по предметам, необходимым для поступления;
• подготовка к участию в профильных олимпиадах, в том числе в тех, которые дают льготы при поступлении в вуз;
• работа с персональным наставником-волонтером, который курирует школьника на протяжении всего процесса подготовки: отвечает на вопросы, обсуждает промежуточные результаты и поддерживает.
Важно, что фонд компенсирует транспортные расходы своих стипендиатов, связанные с поездками на олимпиады по профильным предметам и с поступлением в вуз.
Если участник программы в ходе подготовки к поступлению в вуз продемонстрирует высокую учебную мотивацию, целеустремленность и самоорганизованность, то фонд продолжит поддержку в виде выплаты стипендии в течение первого года обучения в вузе.
Чтобы стать стипендиатом фонда «Путевка в жизнь», десятикласснику необходимо победить в конкурсе, который состоит из шести этапов.
Первый этап. Заявка на участие. Заполняется на сайте благотворительного фонда (http://www.putevka-v-zhizn.ru/). К ней следует прикрепить отсканированные копии документов в формате pdf: заявление законного представителя об участии в конкурсе и его согласие на обработку персональных данных. Так же к заявке нужно приложить мотивационное эссе. В нем школьник должен рассказать о себе в свободной форме: поделиться планами на будущее и мечтами о профессии, описать свои достижения, увлечения и хобби, объяснить, почему считает высшее образование необходимым и почему помощь фонда так важна.
Второй этап. Профильное дистанционное тестирование. Тест будет состоять из заданий по математике и физике, причем многие из них будут иметь нестандартный, олимпиадный характер.
Третий этап. Профильное скайп-собеседование. Школьнику предстоит продемонстрировать преподавателям, которые работают с фондом «Путевка в жизнь», свои знания по математике и физике.
Четвертый этап. Дистанционное тестирование по русскому языку. Этот предмет не является профильным, но грамотность необходима специалисту в любой области.
Пятый этап. Скайп-интервью с экспертами фонда. Школьнику предстоит рассказать о себе, проявить смекалку и креативность, а также горячее желание получить высшее образование – важно, чтобы ребенок не только хорошо учился, но и действительно хотел развиваться дальше.
Если все этапы будут пройдены успешно, школьника попросят передать оригиналы документов, подтверждающих низкий уровень доходов семьи. Имена победителей конкурса разместят на сайте фонда.

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