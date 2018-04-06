Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 апреля 2018, 15:41



Кинокомплекс «Родина» и городской Центр культуры приглашают норильчан к участию в фотографическом проекте-конкурсе «Отражение», посвященном 65-летию Норильска.

- фоторабота «Прошлое в настоящем» (показать необратимую трансформацию города сквозь время, протекающее из прошлого, через настоящее в будущее); - фотография «Человек в пространстве» (портрет человека, отражающий жизнь в городе); - фотография «Горизонт событий» (отражение культурной жизни города и его жителей в любом жанре); - синемаграфия «Ожившая фотография» (запечатленное мгновение жизни в пространстве и времени). Прием коллективных и индивидуальных заявок к участию в проекте - с 10 по 20 апреля. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону 48-09-11. В программе творческого фотоисследования 21 апреля состоится организационное собрание участников проекта. На тот же день запланирован семинар «Фотография как визуальная культура» фотоклуба «Рыбий глаз», а также мастер-класс «Язык фотографии» фотоклуба «Таймыр». 30 апреля пройдет мастер-класс «Мобилография» об особенностях фотосъемки на мобильный телефон от фотоклуба «Таймыр». На 12 мая запланирован мастер-класс «Обработка» (о создании законченной творческой работы) от фотоклубов «Таймыр» и «Рыбий глаз», КВКО «Экран». С 13 по 31 мая пройдет творческая работа участников проекта с кураторами, отбор фотографий, сдача конкурсных работ. Подведение итогов мероприятия, награждение победителей и участников пройдут 14 июля. Тогда же состоится торжественное открытие выставки и экспозиции итоговых работ участников конкурса. Она будет работать в фойе «Родины», а также в ГЦК. Решается вопрос о размещении части выставки в СРК «Арена». Выставка будет работать как минимум до конца июля.

Просмотров:66 Горожанам (минимальный возраст участников – 10 лет) предлагают провести творческое исследование жизни города в пространстве и времени с помощью универсального языка фотографии на следующие темы:- фоторабота «Прошлое в настоящем» (показать необратимую трансформацию города сквозь время, протекающее из прошлого, через настоящее в будущее);- фотография «Человек в пространстве» (портрет человека, отражающий жизнь в городе);- фотография «Горизонт событий» (отражение культурной жизни города и его жителей в любом жанре);- синемаграфия «Ожившая фотография» (запечатленное мгновение жизни в пространстве и времени).Прием коллективных и индивидуальных заявок к участию в проекте - с 10 по 20 апреля. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону 48-09-11.В программе творческого фотоисследования 21 апреля состоится организационное собрание участников проекта. На тот же день запланирован семинар «Фотография как визуальная культура» фотоклуба «Рыбий глаз», а также мастер-класс «Язык фотографии» фотоклуба «Таймыр».30 апреля пройдет мастер-класс «Мобилография» об особенностях фотосъемки на мобильный телефон от фотоклуба «Таймыр».На 12 мая запланирован мастер-класс «Обработка» (о создании законченной творческой работы) от фотоклубов «Таймыр» и «Рыбий глаз», КВКО «Экран».С 13 по 31 мая пройдет творческая работа участников проекта с кураторами, отбор фотографий, сдача конкурсных работ.Подведение итогов мероприятия, награждение победителей и участников пройдут 14 июля. Тогда же состоится торжественное открытие выставки и экспозиции итоговых работ участников конкурса. Она будет работать в фойе «Родины», а также в ГЦК. Решается вопрос о размещении части выставки в СРК «Арена». Выставка будет работать как минимум до конца июля.