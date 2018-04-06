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6 апреля 2018, 15:56



Панацея или просто бизнес? Норильчане активно обсуждают тему лечения детей, имеющих проблемы с речью и поведением.

Журналист «Заполярной правды» провела собственное расследование, по итогам которого удалось выяснить следующее: 1. Доктора из ООО «Реацентр Оренбургский», специализирующегося на проведении микротоковой рефлексотерапии, пригласила норильчанка, сын которой имеет проблемы с речью и поведением. 2. Как рассказал руководитель центра, врач действительно может приехать в Норильск, если будет набрана группа минимум из 14 детей и родители дополнительно к стоимости курса оплатят доктору перелет, проживание и арендуют медицинский кабинет. 3. Из объявления следует, что курс микротоковой рефлексотерапии, состоящий из 15 сеансов, стоит 50 000 рублей. Оказывается, 45 000 рублей из них – само лечение, 5 000 – на билет доктору. При этом по прейскуранту цен на медицинские услуги «Реацентра» с 1 января 2018 года, размещенному на сайте центра, стоимость курса составляет 33 000 рублей. 4. Получается, разница между стоимостью одной и той же услуги в Оренбурге и Норильске составит 12 000 рублей. При этом за перелет, проживание и аренду кабинета родители должны заплатить сверх этого. 5. Ни представители «Реацентра», ни родители детей, нуждающихся в микротоковой рефлексотерапии, с вопросами по аренде помещения и сотрудничеству в территориальный отдел министерства Красноярского края не обращались. 6. Микротоковая рефлексотерапия – метод реабилитации детей и взрослых, разрешенный Министерством здравоохранения РФ. Он был разработан в 1994 году, запатентован и внедрен в клиническую практику в Самаре врачами ООО «Реацентр». Сейчас филиалы этого центра расположены по всей России: Астрахань, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Санкт-Петербург, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Уфа, Челябинск… 7. Важно понимать, что предлагаемые услуги – это реабилитация, а не метод лечения! То есть это физиотерапевтическая процедура, дополнительная к основному лечению. 8. Детский психиатр, ведущая прием в поликлинике ПНД, что на Орджоникидзе, 9, рассказала, что слышала о «Реацентре» и этой методике воздействия на мозг от родителей ее пациентов. И отзывы как положительные, так и отрицательные. При этом методика, аналогичная «реацентровской», применяется и в Норильске – совершенно бесплатно! 9. В Норильске в реабилитационном центре (Талнахская, 57а), входящем в структуру детской городской больницы, установлен и активно эксплуатируется аппарат для транскраниальной микрополяризации мозга. 10. По мнению норильских врачей, эффект от микротоковой рефлексотерапии и транскраниальной микрополяризации мозга – примерно одинаков, примерно одинаковые противопоказания и побочные эффекты. Вот только за один метод воздействия на мозг придется заплатить приезжим докторам, которые, проведя 15 сеансов, из Норильска уедут. Другой же способ внедрен в муниципальном учреждении здравоохранения, где соблюдены все правила и требования. Редакция «Заполярной правды» не берется делать выводы, мы лишь публикуем отчет о том, что смогли узнать сами по данной теме. Подробный отчет о журналистском расследовании читайте в газете «Заполярная правда» на следующей неделе.

Просмотров:36 По соцсетям и WhatsApp-группам разлетелась информация о том, что оренбургские врачи, владеющие уникальной методикой лечения ДЦП, аутизма, задержек психического и речевого развития, едут к детям Норильска.Журналист «Заполярной правды» провела собственное расследование, по итогам которого удалось выяснить следующее:1. Доктора из ООО «Реацентр Оренбургский», специализирующегося на проведении микротоковой рефлексотерапии, пригласила норильчанка, сын которой имеет проблемы с речью и поведением.2. Как рассказал руководитель центра, врач действительно может приехать в Норильск, если будет набрана группа минимум из 14 детей и родители дополнительно к стоимости курса оплатят доктору перелет, проживание и арендуют медицинский кабинет.3. Из объявления следует, что курс микротоковой рефлексотерапии, состоящий из 15 сеансов, стоит 50 000 рублей. Оказывается, 45 000 рублей из них – само лечение, 5 000 – на билет доктору. При этом по прейскуранту цен на медицинские услуги «Реацентра» с 1 января 2018 года, размещенному на сайте центра, стоимость курса составляет 33 000 рублей.4. Получается, разница между стоимостью одной и той же услуги в Оренбурге и Норильске составит 12 000 рублей. При этом за перелет, проживание и аренду кабинета родители должны заплатить сверх этого.5. Ни представители «Реацентра», ни родители детей, нуждающихся в микротоковой рефлексотерапии, с вопросами по аренде помещения и сотрудничеству в территориальный отдел министерства Красноярского края не обращались.6. Микротоковая рефлексотерапия – метод реабилитации детей и взрослых, разрешенный Министерством здравоохранения РФ. Он был разработан в 1994 году, запатентован и внедрен в клиническую практику в Самаре врачами ООО «Реацентр». Сейчас филиалы этого центра расположены по всей России: Астрахань, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Санкт-Петербург, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Уфа, Челябинск…7. Важно понимать, что предлагаемые услуги – это реабилитация, а не метод лечения! То есть это физиотерапевтическая процедура, дополнительная к основному лечению.8. Детский психиатр, ведущая прием в поликлинике ПНД, что на Орджоникидзе, 9, рассказала, что слышала о «Реацентре» и этой методике воздействия на мозг от родителей ее пациентов. И отзывы как положительные, так и отрицательные. При этом методика, аналогичная «реацентровской», применяется и в Норильске – совершенно бесплатно!9. В Норильске в реабилитационном центре (Талнахская, 57а), входящем в структуру детской городской больницы, установлен и активно эксплуатируется аппарат для транскраниальной микрополяризации мозга.10. По мнению норильских врачей, эффект от микротоковой рефлексотерапии и транскраниальной микрополяризации мозга – примерно одинаков, примерно одинаковые противопоказания и побочные эффекты. Вот только за один метод воздействия на мозг придется заплатить приезжим докторам, которые, проведя 15 сеансов, из Норильска уедут. Другой же способ внедрен в муниципальном учреждении здравоохранения, где соблюдены все правила и требования.Редакция «Заполярной правды» не берется делать выводы, мы лишь публикуем отчет о том, что смогли узнать сами по данной теме. Подробный отчет о журналистском расследовании читайте в газете «Заполярная правда» на следующей неделе.