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6 апреля 2018, 16:39



Норильский хор «Вдохновение», в составе которого пожилые люди, приглашает на концерт.

В программе хора «Вдохновение» - духовные, народные песни военных лет, песни норильских авторов и композиторов, песни о любви к своей Родине и матери. Новый концерт «Пусть поет душа» пройдет 15 апреля в епархиальном управлении на ул. Пушкина, 11 (актовый зал). Начало в 13.00. Вход свободный. Кроме активной творческой деятельности участники хора оказывают и социальную поддержку нуждающимся. В частности, посещают на дому около 40 пожилых норильчан и инвалидов, многие из которых не выходят из квартир. Каждому подопечному, кроме гостинцев, дарят добрые песни. Коллектив участвует в проведении совместных с молодежью акциях и мероприятиях, прививает отношение любви и терпимости к наименее защищенным слоям населения. Хор стремится помочь людям обрести чувство собственной значимости, показать, что и в пенсионном возрасте можно реализовать свои таланты. Находится на самообеспечении и все концертные программы проводит благотворительно.

Просмотров:160 В этом году хору исполнилось 13 лет. За эти годы хор принимал участие в 350 концертных программах на площадках Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки и Потапово. Традиционно хор выступает на городских рождественских и пасхальных мероприятиях, фестивале воинской славы и многих других. Коллектив не раз отмечался благодарственными письмами, дипломами и грамотами главы города, городского управления культуры, местной православной церкви.В программе хора «Вдохновение» - духовные, народные песни военных лет, песни норильских авторов и композиторов, песни о любви к своей Родине и матери. Новый концерт «Пусть поет душа» пройдет 15 апреля в епархиальном управлении на ул. Пушкина, 11 (актовый зал). Начало в 13.00. Вход свободный.Кроме активной творческой деятельности участники хора оказывают и социальную поддержку нуждающимся. В частности, посещают на дому около 40 пожилых норильчан и инвалидов, многие из которых не выходят из квартир. Каждому подопечному, кроме гостинцев, дарят добрые песни. Коллектив участвует в проведении совместных с молодежью акциях и мероприятиях, прививает отношение любви и терпимости к наименее защищенным слоям населения.Хор стремится помочь людям обрести чувство собственной значимости, показать, что и в пенсионном возрасте можно реализовать свои таланты. Находится на самообеспечении и все концертные программы проводит благотворительно.