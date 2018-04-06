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6 апреля 2018, 16:44



В воскресенье отметят общий день рождения сразу пять улиц Норильска.



Просмотров:160 8 апреля 1947 года получили свои имена пять первых улиц новой строящейся части Норильска: Севастопольская, Мончегорская, Пионерская, Южная и Восточная линии. К этому времени молодой город построил только по одному-два дома на каждой из этих улиц, только строилась Октябрьская площадь и будущий Ленинский проспект. Больше всех - на семь домов - вытянулась улица Севастопольская. Интересно, что только она и сохранила до нынешнего дня свое первоначальное имя (данное в честь героической обороны города-героя). Остальные улицы сменили свои имена. Так улица Мончегорская сейчас зовется улицей Кирова, ул. Пионерская стала ул. Б. Хмельницкого, Южная линия - это нынешняя 50 лет Октября, а из Восточной линии выросли улицы Талнахская и Бегичева. С того далекого 1947 года на пяти этих улицах осталось только два дома - ул. Б. Хмельницкого, 1, и ул. Севастопольская, 7.