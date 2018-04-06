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6 апреля 2018, 16:59

Агентство труда и занятости населения Красноярского края проводит краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда по итогам 2017 года.


Участниками конкурса являются: городские округа и муниципальные районы Красноярского края; работодатели края - юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также обособленные подразделения организаций (представительства, филиалы, иные обособленные структурные подразделения с численностью работников более 500 человек).
Заявки и информационные карты участников принимаются до 20 апреля.
Подробности на сайте Агентства труда и занятости населения Красноярского края trud.krskstate.ru (вкладка «Служба занятости» / Охрана труда / Мероприятия / Краевой конкурс).
Кроме того, порядок проведения, бланки заявки и информационной карты участника смотра-конкурса размещены на официальном сайте администрации Норильска www.norilsk-city.ru, в разделе «Отдел охраны труда администрации города Норильска», в подразделе «Конкурсы».

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 4 апреля 2018 
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